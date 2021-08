¡Qué no se le pase la fecha! Hasta el próximo 6 de agosto estará abierta la convocatoria a becas de Fulbright Colombia.

La Beca Fulbright Hubert H. Humphrey de la Comisión Fulbright Colombia, tiene como objetivo ofrecer a profesionales una experiencia de enriquecimiento y desarrollo académico y profesional en los Estados Unidos durante diez meses.

Los candidatos a este programa deben tener una destacada trayectoria profesional y experiencia sustancial en su campo, además de una alta capacidad de liderazgo y compromiso social.

Los candidatos podrán aplicar en cuatro grandes áreas académicas: desarrollo humano e institucional, derechos y libertades, sostenibilidad y comunidades prósperas.

De acuerdo con dichas áreas, a cada becario le será asignada una de las trece (13) universidades anfitrionas del programa, con el fin de realizar actividades que contribuyan a su formación académica y profesional.

Entre estas actividades se encuentra la asistencia a seminarios de liderazgo, reuniones de networking y conferencias para discutir problemáticas globales.

El programa cierra con una pasantía profesional de seis (6) semanas, que dará al becario una experiencia de trabajo y relacionamiento en la sociedad estadounidense

Desde el año 1979, la Beca Hubert H. Humphrey ha beneficiado a 60 colombianos, quienes han podido realizar actividades de desarrollo profesional en universidades de Estados Unidos como: Massachusetts Institute of Technology, University of Minnesota (Humphrey School of Public Affairs), Cornell University, University of California (Davis), American University (Washington College of Law), Boston University, entre otras.

Conozca aquí todos los requisitos, beneficios y términos de referencia de este programa.