Gobierno tumbó polémico decreto que imponía toque de queda para no vacunados

Desde el Ministerio del Interior aseguraron que la medida va en contra de lo estipulado a nivel nacional. Tumban polémico decreto que imponía toque de queda para no vacunados.

Esta decisión la había tomado la Alcaldía de Sucre, Sucre, para aumentar la participación de los ciudadanos en el Plan Nacional de Vacunación.

Sin embargo, según Mininterior, el municipio no cumple con los requisitos para declarar un toque de queda, como la alta ocupación en UCI.

El ministro del Interior, Daniel Palacios, explicó que este decreto buscaba restringir la movilidad a los que no se habían vacunado. La medida estaría vigente por siete días y empezaba el pasado 2 de agosto.

Sin embargo, necesitaba el visto bueno del Gobierno Nacional, por lo que aún no se había publicado.

“El decreto no se encuentra publicado, esto quiere decir que el decreto no se encuentra vigente. Llegó hace unos minutos al Ministerio del Interior para revisión y será negado bajo los principios: primero que no existe una ocupación superior al 85% (en camas UCI) en el departamento, ni en el municipio, por tanto no procede ninguna limitación en la movilidad. Entonces, en ese caso no procede. Además, porque los decretos -a nivel nacional- han establecido que cualquier medida de limitación de la movilidad o media de orden público debe llevar el visto bueno del Gobierno Nacional”, dijo el ministro a RCN Radio.

Pese a esto, resaltó la buena intención con la que la alcaldesa tomó esta medida. De hecho, desde que se anunció el decreto la vacunación aumentó considerablemente en ese municipio.