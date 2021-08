Estudiantes denuncian tratos discriminatorios y homofóbicos de profesor de Derecho. En medio de una clase el profesor terminó lanzando comentarios y afirmaciones en contra del matrimonio igualitario.

A través de un video que se conoció a través de las redes sociales se conoció el caso

La denuncia

En un video que circula en las redes sociales se observa al profesor mientras dicta una clase virtual.

Según la denuncia sucedió en una clase de Derecho de la Universidad de Envigado.

En las imágenes se observa al profesor decir: “Si usted se va a casar con la dama o con el damo, porque hoy hay de los dos lados. Ya usted puede llevar la chacha o el chacho. Eso fue lo que dijo el idiota de la Constituyente, que interpretan eso“.

Luego, se refiere a la Constitución diciendo: “La Constitución no, la Constitución prohíbe el matrimonio entre personas del mismo género. Pero, yo no sé a quién le dio por inventar, que cada que lo menciono me da rabia, de que usted puede hacer lo que le de la gana menos transgredir las leyes naturales. Lo natural es un hombre y una mujer, para eso los instituyó Dios“.

Después siguió con los comentarios homofóbicos. “Cuando ya son dos varones, algo anda mal. Y si son dos damas, algo anda mal. Pero, la Corte Constitucional que es la sabia, dijo que se puede contraer matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Allá ellos“, dijo el profesor.

Además, se refirió de forma despectiva a una pareja homosexual. “Uno respeta como abogado. Yo como persona no lo acepto. A mí me cae una liquidación de una sociedad conyugal entre dos maricas y yo les llevo el negocio. Eso es problema de ellos, yo no tengo por qué meterme en su vida privada. Eso es transgresión del género, LGTB o yo no sé cómo se llama esa estupidez. Hay que respetarlo como abogado“.

Vea el video aquí.

#ATENCION Estudiantes de la Universidad de Envigado denuncian tratos degradantes, comentarios discriminatorios y homofóbicos de un profesor de Derecho. ¿Qué opinan? ⚖️🤷🏻‍♂️🧐 pic.twitter.com/JYI1Hy5nag — Globo Enfoques (@GloboEnfoques) August 3, 2021

