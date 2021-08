Estuvo por varias regiones del país. Famoso youtuber español denuncia que le regalaron droga en Colombia.

Es pasados días un famoso youtuber español estuvo de visita por Colombia y en su paso visitó varias regiones del país.

Se trata del influencer español, Agustín Ostos (conocido como ‘Soy Tribu’), quien estuvo visitando el viaje que hizo en el país desde Mompox (Bolívar) hasta el municipio de La Playa de Belén (Norte de Santander).

Y aunque el joven se disfrutó totalmente su paso por el territorio nacional, hubo una cosa en particular que no le gustó, que le regalaran droga.

Según denunció, aunque le dio gran felicidad encontrar en el país a varios seguidores, no le gustó el detalle que le dio uno de estos, en su paso por Ocaña, Norte de Santander.

“Madre mía, yo no sabía que había tanta comunidad de Soy Tribu en Ocaña. ¿Qué pasa aquí?”, dijo en un video.

Según comentó, un joven se le acercó y le entregó un paquete con droga diciéndole “Pa’ que el viaje sea más placentero“.

El youtuber detalló que al recibir el regalo, le demostró su inconformidad.

“Esto no me ha molado (gustado) tanto tío, me han dado droga“, expresó en su momento.

Tras la incómoda escena y al hablar con los jóvenes les manifestó “Pero qué necesidad había de dar droga, cuando la mejor droga de todas es el calor humano de la gente de Colombia”.

Y aunque pasó un momento que no hubiera querido, el joven igual demostró su felicidad por estar en dicho territorio y la hospitalidad que le dieron.

“En Ocaña recibí la mayor y mejor bienvenida, no solo de todo mi viaje, sino también de toda mi vida”, puntualizó.

Si no puede ver el video, haga clic aquí.

