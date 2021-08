“Necesitamos gente imparcial”: familia de Adriana Aponte exige que feminicida sea recapturado

Familia de Adriana Aponte exige que feminicida sea recapturado. Recientes decisiones de la justicia han causado gran indignación en la capital del país. Una de estas es la libertad por vencimiento de términos de Harold Henao, señalado del feminicidio de Adriana Aponte, cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado el 27 de mayo de 2020,en la localidad de San Cristóbal. Según se sabe, la víctima fue obligada a entrar a la residencia de Henao, donde también funciona una papelería. Horas después fue hallada muerta y envuelta en bolsas plásticas.

Poco después, y ante la contundencia de las pruebas, el sujeto fue capturado por el delito de feminicidio agravado. Y aunque en su momento, su captura se percibió como un poco de justicia, en realidad ha sido la continuidad de la pesadilla.

Familia de Adriana Aponte exige que feminicida sea recapturado

Ante la solicitud de la defensa de Henao de libertad por vencimiento de términos, la Secretaría Distrital de la Mujer, en representación de la familia de la víctima, se opuso a la petición en el momento de la audiencia y apeló la decisión que tomó el Juez 42 Penal Municipal con Función de Control de Garantías.

En la apelación, la Secretaría señaló que, desde sus inicios, el caso se ha visto afectado por las maniobras dilatorias de la defensa y el procesado.

Según la denuncia, la decisión del juez no se realizó con un estudio detallado del proceso; únicamente tomó en consideración los argumentos de la defensa y cuestionó la relevancia del tipo penal de feminicidio.

PUBLIEMTRO consultó a María Fernanda Carrillo, abogada de Representación de la Secretaría de la Mujer, quien en una breve cronología contó las maniobras con las que el acusado ha logrado ganar tiempo: “Desde el mes de julio de 2020, que se llamó a la primera audiencia de acusación, la primera defensa- porque han pasado tres abogados- empezó a presentar situaciones que no la permitían. Efectivamente, el sistema penal colombiano está concebido como un sistema garantista donde prima el derecho a la defensa, en ese sentido, la defensa siempre buscaba una excusa diferente”.

“En el primer momento dicen que por motivos de pandemia, de cuarentena, el procesado no puede salir; posteriormente, en agosto de 2020 empiezan a presentarse dilaciones mucho más reiteradas, cada vez que llegábamos a una audiencia llegaba la defensa con un motivo diferente; si no era la defensa era el procesado; y así nos transcurrió todo el 2020, sin que pudiéramos adelantar la audiencia preparatoria. La Juez 44 penal del circuito- quien lleva el conocimiento del proceso- cumplió con su labor, aceptaba los aplazamientos porque sino nos iban a solicitar nulidad por vulneración al derecho a la defensa”, agregó.

Hay que señalar que la juez le compulsó copias disciplinarias al primer abogado por su actitud negligente. El segundo defensor también fue relevado del cargo, pues dejó su micrófono abierto exponiendo su falta de ética, al aceptar que siempre hace ese tipo de jugaditas en los casos para salirse con la suya.

Luego de esta situación, y de que el procesado rechazara a los servidores públicos, en marzo de este año llegó un nuevo abogado, quien tiene actualmente el caso, el cual sigue en pie, pues el recurso de apelación es la única luz que tiene la familia de la víctima.

PUBLIEMTRO también habló con Cristian Aponte, hermano de Adriana, quien hizo un fuerte llamado, especialmente al Ministerio Público que apoyó la decisión del juez 42: “En un reciente plantón nos paramos frente al Complejo Judicial de Paloquemao, no sólo para exigirle al juez, sino también para que el Ministerio Público nos escuche, necesitamos gente imparcial, que se vio en evidencia no se estaba haciendo. Hacemos el llamado y seguiremos haciendo el llamado a que se haga justicia por Adriana Aponte, porque a ella no la arrebataron de nuestro hogar. No tenemos que volver a permitir este tipo de actuaciones dentro de nuestra sociedad”.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también se sumó al llamado de indignación: “El feminicidio de Adriana Aponte no puede quedar en la impunidad. La Secretaría Distrital de la Mujer ya tramitó la apelación de la decisión y hacemos un llamado enfático a los organismos de justicia para revisar el caso. La protección de la vida de las mujeres siempre será nuestra prioridad”.

“Hacemos un llamado al sector justicia y Ministerio Público a revisar el caso, teniendo en cuenta las posturas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acogida por la Corte Suprema de Justicia indicado que las circunstancias que dieron lugar a la prolongación de la actuación judicial deben evaluarse teniendo en cuenta los criterios de: 1) complejidad del asunto; 2) la actividad procesal del interesado y 3) la conducta de las autoridades nacionales, con especial énfasis en el enfoque de género, que casos como este requiere en virtud del mandato de la Corte Constitucional”, señaló Diana Rodríguez Franco, Secretaria de la Mujer.