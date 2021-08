En medio de la crisis que atraviesa la empresa TransMilenio, por falta de recursos para seguir funcionando, el senador se pronunció. La extensa crítica que Petro la lanzó a Claudia López por dineros para TransMilenio.

El gerente del sistema de TransMilenio, Felipe Ramírez, aseguró que en la actualidad hay una gran preocupación. Esto, debido a que Transmilenio podría cerrar por falta de recursos.

Según lo que explicó Ramírez en Blu Radio, al transporte masivo de Bogotá le quedarían pocos meses si no recibe una ayuda urgente.

Al parecer, los cierres durante la pandemia y los daños causados durante el paro nacional generaron un gran hueco financiero.

Ante esto, la alcaldesa de Bogotá habría solicitado recursos para que la empresa no tenga que cerrar. “Hago un llamado al Concejo de Bogotá a que no deje a los bogotanos sin transporte público masivo. Sin recursos nuevos el sistema público de Bogotá en agosto tendría que cerrar, porque no tendría recursos para operar”, dijo.

La extensa crítica que Petro la lanzó a Claudia López por dineros para TransMilenio

Por esta solicitud, la alcaldesa fue duramente criticada por el senador y candidato a la presidencia, Gustavo Petro. Fue claro en decir que la alcaldesa hizo aprobar dineros para sostener ganancias y costos fijos de los empresarios privados del sistema de transporte. Aemás, dijo que este sistema sería un foco de contagio para la variante Delta de la Covid-19.

“Hizo aprobar una inmensa partida de más de un billón de pesos para salvar las ganancias y los costos fijos de los operadores privados de transmilenio en donde se expandirá el covid/delta por Bogotá”, dijo.

Luego, en un hilo de trinos, el senador siguió la crítica. El senador, dijo que esta aprobación de recursos para Transmilenio no era en favor de los usuarios, si no para proteger a los empresarios.

“Es una decisión ciega ante la realidad de expansión del Delta y la pobreza”, escribió.

Adicionalmente, el senador sugirió que la alcaldesa debió haber entregado el dinero a la empresa a cambio de un porcentaje de propiedad. Esto habría provocado que la administración distrital tuviera recursos a futuro.

“Mientras, duermen guardados ya durante seis años, los estudios que permiten una solución real: el metro poderoso y subterráneo de Bogotá”, concluyó.