El impacto de Colombiamoda 2021 en reactivación económica de la ciudad. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, habló con PUBLIMETRO sobre el impacto de la feria de moda más importante de la ciudad en la recuperación de la economía.

Durante tres días más de 20.000 personas se dieron cita en Medellín para asistir a una versión especial y conjunta de Colombiatex y Colombiamoda 2021 en simultánea.

Ambas ferias volvieron a la presencialidad en medio del proceso de reactivación económica por el que avanza la ciudad.

“Este es un evento que ha congregado a más de 20.000 personas entre compradores, diseñadores, estilistas y actores del ecosistema de confección y moda de la ciudad. De entrada, hay una reactivación psicológica muy importante y esto permite incentivar el inicio de inversiones de múltiples actores en la ciudad“, dijo Quintero.

Además, el mandatario indicó que la feria representó un impacto importante en ingresos para la ciudad. “Colombiamoda significó una derrama económica de 13,5 millones de dólares en principio. Pero, es amplificado con un mensaje de tranquilidad para la inversión en la ciudad“.

También destacó que la medición se debe hacer en relación a la derrama económica y a la generación de empleo, “pero también, porque este es el banderazo de salida de muchos emprendedores y empresarios que estaban dudando en si se podía realizar o no. Pero, la reactivación en Medellín es imparable“.

Más eventos para la ciudad

Quintero aseguró que Medellín será epicentro de múltiples eventos. “Vienen muchos más eventos para la ciudad. En noviembre vamos a tener una sorpresa. Además, llega la Feria de las Flores, que es uno de los eventos más importantes y más esperados por todos los antiqueños“.

El mandatario aseguró que la versión 2021 de Feria tendrá asistencia de público. “Tendremos desfiles y muchos conciertos presenciales. Además, de muchas oportunidades de encuentro. También se vienen las festividades navideñas que de nuevo serán presenciales“.

La condición para la asistencia

El mandatario indicó que para la asistencia presencial a los eventos se tiene que avanzar en la vacunación.

“Nosotros vamos bien. Medellín es una de las ciudades que mejor ha avanzado. Pero, el mensaje es claro: mayores de 40 que no estén vacunados todavía en Feria de Flores no los vamos a dejar ingresar. En Medellín ya estamos vacunando a mayores de 25 años; incluso, en los corregimientos a mayores de 18“, dijo Quintero.

Hasta la fecha se han aplicado 1.867.810 dosis, de las cuales 979.947 son primeras dosis, 706.031 segundas dosis, 181.832 dosis únicas y 887.863 personas ya tienen el esquema completo.

Nuestra misión permanente es vacunar sin descanso, ayer rompimos el récord con más de 30.600 vacunas en un solo día. Llevamos 1.866.810 dosis aplicadas. Los jóvenes se están vacunando. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) July 31, 2021

Aseguró que progresivamente se establecerán restricciones y que para la Feria se iniciará con los mayores de 40 y seguirán con los de 30.

“Los mayores de 30, para eventos posteriores, no podrán ingresar si no están vacunados. Llegará un punto en el que vamos a decir que una persona que no esté vacunada simplemente no podrán ingresar“, sentenció.

La verificación

En relación a la verificación de la vacunación Quintero aseguró que se realizarán controles a través de la tecnología.

“Vamos a tener tecnología que va a permitir identificar si una persona ya se vacunó o no. Ingresaremos al sistema Mi Vacuna, que nos permite saberlo. Si la persona se vacunó de otra manera deberá presentar el carné, en el caso de haberlo hecho en el exterior“, puntualizó el mandatario.

