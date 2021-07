El senador de la Colombia Humana ha generado polémica este viernes por un trino en el que hace la afirmación. Que no siembren más caos: Duque a Petro por decir que vacuna no sirve contra variante Delta

El líder progresista escribió en sus redes sociales un mensaje diciendo que el virus no es solo un problema biológico, tiene un origen en el sistema económico.

Gustavo Petro agitó las redes sociales en la mañana de este viernes cuando publicó una información sobre la variante Delta. Según escribió en su cuenta de Twitter, “las vacunas no sirven para el virus covid- delta”.

El hilo publicado en su cuenta de Twitter dice lo siguiente: “Muy mala noticia que implica un cambio total de la política de salud y económica. Las vacunas no sirven para el virus covid- delta, según primeras investigaciones. Se propaga más rápido. Ya está en Colombia. El debate de salud debe reanimarse”.

Varias personas han salido a criticar al congresista, como el excandidato a la presidencia, Sergio Fajardo. Muchos han salido a decir que las afirmaciones del congresista son irresponsables.

Al respecto, el presidente Duque tampoco hizo esperar su respuesta a lass declaraciones del senador.

Que no siembren más caos: Duque a Petro por decir que vacuna no sirve contra variante Delta

El mandatario comentó que hay que personas que quieren sembrar el caos afirmando que la vacuna no sirve. Cabe mencionar que en sus declaraciones Duque ni siquiera mencionó al senador.

Sin embargo, no es difícil deducir que por el contexto el mandatario se estaría refiriendo a las declaraciones de Gustavo Petro.

“Que les quede claro a esas voces que hay por ahí, que tratan de insinuarle a la ciudadanía que no se vacune, que dizque la vacuna no sirve. Que no pretendan sembrar más el caos en Colombia”, fueron las palabras del presidente.

Por su parte, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, comentó que las declaraciones de Petro son irresponsables.

“@petrogustavo es una absoluta irresponsabilidad generar alarmas sobre la efectividad de las vacunas ante la variable delta. Que persigue senador ? Que la gente no se vacune? El impacto y beneficios de la vacunación son claros en prevenir hospitalizaciones y muertes”, escribió.

@petrogustavo es una absoluta irresponsabilidad generar alarmas sobre la efectividad de las vacunas ante la variable delta



Que persigue senador ? Que la gente no se vacune?



El impacto y beneficios de la vacunación son claros en prevenir hospitalizaciones y muertes pic.twitter.com/3KtdmCncUE — Victor Munoz (@Vicmunro) July 30, 2021

La jefe de Gabinete de la Presidencia, Maria Paula Correa, también habría respondido indignada al senador.