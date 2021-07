Pastor le pidió a una seguidora no vacunarse y poco tiempo después la mujer murió de covid

Un joven contó lo que ha tenido que vivir en su familia a causa de la religión porque todos son cristianos, menos él. Un pastor le pidió a una seguidora no vacunarse y la mujer murió de covid.

La víctima es la madre de un joven que le insistió a su madre para que se vacunara, pero ella siempre se negó.

Debido a esta decisión, ella se contagió y en 18 días su salud se deterioró hasta morir en una UCI por coronavirus.

Pastor le pidió a una seguidora no vacunarse y la mujer murió de covid

“Mijo, yo no me voy a vacunar porque esas cosas son del diablo y no sirven para nada”, así le dijo alguna vez la madre a su hijo, contó El Tiempo.

Este hombre le dijo al medio que en su familia son seguidores de un pastor ‘antivacunas y anticiencia’ que con engaños ha logrado cambiarles su forma de pensar.

“El problema no solo era con mi mamá, mis hermanas también están en el mismo tema de rechazar la vacuna porque todas siguen a ese pastor”, dijo.

Este pastor es el líder de una iglesia cristiana evangélica en el Eje Cafetero. Pero debido a la pandemia empezó a hacer transmisiones online, ganando seguidores en varias partes del país.

Y pese a lo que sucedió con la madre de este joven, aseguró que él no puede hacer nada en contra del religioso. Además, sus otros familiares siguen creyendo en dicha doctrina.