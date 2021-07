Todo ocurrió luego de un comentario a través de Twitter. Periodista de La W señaló a Vicky Dávila de “poner en riesgo” su vida.

Este fin de semana que terminó, Revista Semana, publicación dirigida por María Victoria Dávila, publicó en su portada el supuesto “plan” contra la vida de Iván Duque.

De acuerdo con la publicación, hay toda una estrategia para “atentar” contra la vida del presidente.

Sin embargo, al igual que otros números recientes de la revista, la credibilidad de la publicación fue duramente cuestionada por líderes de opinión y ciudadanos en redes sociales.

Fue así como la periodista comentó, por fuera de su labor en La W, que los de Semana deberían dejar de ver Netflix.

En respuesta, Semana publicó un artículo en el que le “responde” a la periodista de forma hostil:

“SEMANA reveló en exclusiva la información sobre cómo las disidencias tenían otro plan para asesinar a Duque derribando el avión presidencial cuando estuviera aproximándose a la pista en la base militar de CATAM. Incluso, el ministro de Defensa, Diego Molano, confirmó la información en otros medios. ¿Por qué le parecería graciosa semejante información tan grave a la periodista de La W Paola Herrera?”, cita la publicación.

De igual manera, Vicky Dávila se aseguró de darle visibilidad a dicho artículo y lo compartió en sus redes sociales.

En cuestión de horas, Paola Herrera comenzó a recibir comentarios amenazantes a través de Twitter.

“Bueno, Vicky desde su faro moral, me acaba de exponer y pone en riesgo mi vida. Ya muchos uribistas me califican de guerrillera y hasta cómplice del plan porque puse un trino en donde NO me burlo de eso sino de su forma tan mala de hacer periodismo, para la muestra esta “nota””, anotó Herrera en respuesta.

Este fue el cruce de mensajes:

Twitter @PaoHerreraC y Twitter @VickyDavilaH

Luego de todo lo ocurrido en las últimas horas, la periodista Paola Herrera decidió conservar el trino original.

Así mismo, hizo un llamado a “proteger el derecho a opinar”, y agradeció el apoyo de muchos de sus colegas, incluso, enviando palabras de colegaje y respeto a sus compañeros de Semana.

Sin embargo, lamentó el poco rigor de la publicación a cargo de Dávila.

Por su parte, Vicky Dávila no se ha disculpado con su colega, ni tampoco ha recibido una retractación por parte de Semana.