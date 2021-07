Cali cumple años y concejales piden que regrese Sebastián de Belalcázar, así vuelve la polémica por la estatua derribada por indígenas Misak.

Para algunos, se trata de un símbolo tradicional de Cali. Para otros, se trata de el monumento a un esclavista que no representa a la ciudad.

Cali cumplirá años este fin de semana

El próximo domingo 25 de julio, Cali cumplirá 485 años de fundación. Esto hizo que algunos concejales elevaran su voz para que regrese la estatua de Sebastián de Belalcázar al mirador de donde fue derribado.

Juan Martín Bravo, concejal de Cali, dice que la historia no se puede desconocer. El cabildante habló con Publimetro Colombia sobre su posición para con este monumento. Bravo dice que “Cali cumple 485 años este próximo domingo. Querramos o no querramos, la historia es nuestra historia así nos guste o no. No podemos desconocer la historia que está para repetirla o para no repetirla. Pienso que perder un ícono de nuestra ciudad es lamentable hoy”.

Añadió que la discusión está para darse bajo el consenso. “Bienvenidos todos los espacios de resignificación pero no podemos desconocer nuestra historia además que hace parte de nuestro patrimonio.

Por su parte, el concejal Roberto Rodríguez Zamudio, dijo en un video que le da tristeza el estado de abandono en el que está la ciudad. Esto, después de los eventos ocurridos en el marco del Paro Nacional. “Sentir tristeza y dolor por lo que estamos mirando. Estaciones destruidas, espacios públicos destruidos. La infraestructura pública y privada destruida. Hoy cortinas protegen los almacenes y los centros financieros de nuestra ciudad”.

Luego, mencionó el monumento “qué decir del pedestal vacío sin el monumento a Sebastián de Belalcázar. He hecho un llamado vehemente a la administración que hoy, esas mesas que ha convocado para determinar el sentir de las personas que quieran participar en dónde dejar a Sebastián de Belalcázar es infame con aquellos que consideramos que ese monumento debe estar en su sitio. En su pedestal”.

Este domingo 25 vamos a conmemorar los 485 años de fundada nuestra ciudad, pero ahora solo por ver los espacios públicos destruidos solo se siente tristeza y dolor y que decir del pedestal vacío de Sebastián De Belalcázar. #BelalcazarASuSitio pic.twitter.com/ndrrTTTu5B — Roberto Rodríguez Zamudio (@RRZConcejalCali) July 21, 2021

Indígenas Misak derribaron a Sebastián de Belalcázar

La estatua de Sebastián de Belalcázar fue derribada por indígenas Misak el pasado 28 de abril, día en que iniciaron las manifestaciones del Paro Nacional. En ese entonces, defendieron su acción diciendo que “Tumbamos a Sebastián de Belalcázar en memoria de nuestro cacique Petecuy, quien luchó contra la corona española, para que hoy sus nietos y nietas sigamos luchando para cambiar este sistema de gobierno criminal que no respeta los derechos de la madre tierra”.

Al día siguiente la Secretaría de Infraestructura la quitó con ayuda de una grúa por los daños sufridos en su base. Eso desató la polémica en redes por personas que defienden el monumento y quienes consideran que debe retirarse para siempre por su pasado y lo que significó para los pueblos originarios.