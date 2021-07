Habló la patrullera que fue atacada por un manifestante en Medellín. La uniformada del Esmad recibió una patada voladora por la espalda.

Se trata de Astrid Carolina Salas, quien después del fuerte golpe perdió el conocimiento.

La patrullera atacada

Salas habló con El Tiempo y relató lo que recuerda del ataque del que fue víctima por parte de un manifestante.

“Iba caminado cuando sentí el impacto, caí al suelo y no recuerdo más“, relató la patrullera.

Salas, de 26 años, se dio a conocer luego de que el video que revela el fuerte ataque del que fue víctima se hiciera viral.

Este martes, 20 de julio, las imágenes se viralizaron y quedaron como evidencia de la patada voladora de la que fue víctima.

La patrullera lleva tres años en la Policía Nacional y este martes estaba en servicio como parte de un grupo de Fuerza Disponible.

Ella le presta seguridad al sector de la glorieta de La 33 y Plaza Mayor en la capital antioqueña.

La patrullera le contó a EL TIEMPO que empezó su día laboral a las 5:00 a.m. para hacer parte del grupo de apoyo de la Policía. Sabía que debía estar alerta en caso de que se registraran desmanes o actos de vandalismo en medio de las marchas autorizadas.

Aseguró que “eran como las 3:30 p.m., nos estaban lanzando bombas molotov” y que en lo único que pensaba era “no puedo dejar que me den“.

“Estaba tranquila porque atrás por lo general están los de prensa, o los defensores de Derechos Humanos, personal médico, estaba concentrada en que no me impactaran“, reiteró.

Luego agregó: “Nunca me imaginé que me fueran a atacar de manera tan cobarde, por la espalda”. Indicó que se despertó en la ambulancia, “estaba muy asustada, confundida. Mi compañero me dijo que había perdido el sentido como 5 o 6 minutos, pensé que me habían impactado con una piedra, nunca una patada. Solo lo creí cuando pude ver el video“.

La patrullera permanece hospitalizada mientras le realizan varios exámenes para evaluar su columna, cuello y tejidos blandos. Sin embargo, dice que es una mujer luchadora y que se repondrá para seguirá dando le mejor de sí desde la Policía Nacional.

