En las redes sociales se habría filtrado un audio de la mandataria local hablando del cierre del departamento y de Cali. El extraño audio que se filtró de la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán.

En el transcurso del pasado sábado se conoció la circulación del departamento del Valle del Cauca, de por lo menos ocho buses escalera que transportaban a comunidades indígenas. Los buses se dirigían a la sede Meléndez de la Universidad del Valle, en donde actualmente se lleva a cabo la Asamblea Nacional Popular.

Lo anterior se da en medio de la vigencia del decreto de cierre de fronteras que fue habilitado por la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán.

A través de las redes sociales se habría filtrado un audio en donde la gobernadora hablaba de esta situación en medio del cierre de fronteras.

El audio hablaba de la presencia de comunidades indígenas en el departamento y del cierre de fronteras que rige en el mismo.

Lo polémico es que en el audio, la gobernadora habla con supuesto ‘jefe’, al que le explica la llegada de las comunidades originarias y dice que no puede cerrar Cali porque el alcalde no la deja.

“Esos son los indígenas que están llegando de los diferentes municipios, acuérdate que hay Bolívar, en Jamundí, en Florida, en Candelaria, en la Delfina yendo para Buenaventura”, dijo.

Adicionalmente la mandataria comentó que no habría podido cerrar Cali, porque el alcalde Jorge Iván Ospina no lo dejaba.

“Sí, jefe, lo que pasa es que acuérdese que yo no puedo cerrar Cali porque Jorge Iván no me deja. Me toca cerrar es el departamento. Jorge Iván me dijo que no me lo permitía, que si yo sacaba decreto cerrando Cali, me lo desautorizaba”, dijo Roldán.

Desde la Gobernación del Valle habrían aclarado que el audio se trataba de una comunicación entre la mujer y su hijo, Jairo Prado.

Según lo explicado, a la Gobernadora le gustaría llamar ‘jefe’ de cariño a su hijo. Al parecer, el habría compartido el audio en redes sociales sin pensar que iba a ser viralizado.

Estas comunidades tienen permitido el ingreso al departamento por hacer parte de las excepciones en el decreto. En este espacio, que se lleva a cabo en la Universidad del Valle, con estudiantes y manifestantes, se planea la jornada de protesta que se hará el próximo 20 de julio.