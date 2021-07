Pide a las autoridades dar con los delincuentes. Hombre perdió un ojo tras recibir un disparo de arma traumática en medio de un robo.

Una delicada denuncia se dio a conocer en las últimas horas, en la que dan a conocer que un joven de tan solo 26 años, perdió su ojo al ser atacado en medio de un atraco.

Según los primeros reportes, el hecho se registró el pasado domingo 11 de julio en el barrio Gran Colombiano, ubicado en la localidad de Kennedy, cuando delincuentes le dispararon directamente en el rostro con un arma traumática.

Detallan que el ataque se presentó cuando llegaba de trabajar a su vivienda.

“Empecé a abrir la puerta de la casa. No nos dimos cuenta y llegaron dos personas… me cogieron y me pidieron que me bajara el casco”, relata la víctima a las cámaras de Arriba Bogotá.

Además, manifiesta que los asaltantes amenazaron con hacerle daño a su pareja, con quien llegaba a casa a bordo de una motocicleta.

Los ladrones intentaron quitarle la moto, por lo que se generó un forcejeo en ese momento. Al instante, le dispararon en el rostro y huyeron del lugar.

Aunque fue llevado prontamente a un centro hospitalario, el personal médico no pudo hacer mucho, ya que se le estalló el globo ocular y tuvieron que extirparlo.

#ElNoctámbulo



🌙 l Un joven de 26 años de edad perdió un ojo después de recibir un disparo de arma traumática en medio de un intento de robo de su motocicleta el pasado domingo. Las autoridades adelantan las investigaciones.@BallesterosLeo@CityTv pic.twitter.com/bSqRyVfGhr — Arriba Bogotá Citytv (@ArribaBogota) July 16, 2021

Si no puede ver el video del informe, haga clic aquí.

