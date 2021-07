Puede que algunas personas se abstengan de acudir a su cita porque han bebido o planean hacerlo. Pero esto es lo que dice Minsalud sobre tomar alcohol antes o después de vacunarse.

Al acudir a la vacunación, el personal de salud generalmente le advierte al paciente que no puede consumir alcohol en los próximos 15 días. Y luego esto se repite en la segunda dosis.

Algunos estudios aseguran que sí afecta el consumo de bebidas alcohólicas. Pero, ¿qué dice el Ministerio de Salud en Colombia?

Lo que dice Minsalud sobre tomar alcohol antes o después de vacunarse

El ministro de salud, Fernando Ruiz, indicó recientemente que no hay evidencia que pueda comprobar que el consumo de alcohol disminuya la inmunidad de las vacunas contra el coronavirus.

De hecho, la OMS no ha informado sobre alguna evidencia científica en este tema, según AS.

Por eso el ministro Ruiz resaltó que “es puro cuento” eso de no poder tomarse un par de tragos antes o después de la vacuna.

No hay evidencia científica que compruebe que el consumo de alcohol afecte la vacuna. No le voy a decir a la gente que se aplique la vacuna y se emborrache, pero un consumo moderado no tiene efecto”, dijo en una entrevista con Blu Radio.

