Ya 5 denuncias tendría encima el que antes era coordinador de juventudes de ese partido. El escándalo por presunto acoso sexual por parte de joven del Centro Democrático.

Juan David Mosquera, es el nombre del joven de 24 años, acusado ya por 5 personas de perpetrar acoso sexual en su contra.

El joven está ligado a la casa política del exministro Fabio Valencia Cossio, quien es uno de los líderes más importantes de esa bancada en Antioquia.

Mosquera era reconocido entre el partido político porque se ganó la confianza de todos y fue nombrado coordinador de juventudes. También comentaron que era de los que siempre lideraba los eventos del partido en la región y acompañaba visitas y reuniones.

Incluso, el joven acusado habría acompañado reuniones con el mismo presidente Iván Duque y el exsenador Álvaro Uribe Vélez.

Sin embargo, y a pesar de su buena reputación, las denuncias de acoso sexual se comenzaron a conocer en su contra.

Para Blu Radio, ya varias víctimas habrían declarado momentos específicos de acoso. Una de las víctimas habría declarado cómo sucedió uno de esos momentos. La persona declaró que se habría negado a darle un beso y por eso salió del partido.

“Primero eran comentarios, indirectas. Pero luego me cogió por la fuerza, que le diera un beso. Me rogó que se lo diera, yo lo rechacé. Y por eso me retiraron del partido, por las influencias de él. Varias personas me dejaron de hablar”, fueron las palabras de esta víctima.

Además, aseguró que no era la única persona que habría sufrido el presunto acoso. Cinco personas habrían interpuesto una queja a las directivas del Centro Democrático denunciando al joven.

La víctima también habría dicho que cuando estaba bajo estado de alicoramiento el acoso empeoraba. “Era más insistente en esos temas. Se acercaba a ti como si fuera a darte un beso. Hablaba tan cerca que uno tenía que retirarse“, dijo.

Sobre el caso, se habría dado a conocer que por las múltiples denuncias, el joven habría sido suspendido por 18 meses del partido.

Además, se conoció que el joven tenía un contrato como asesor del concejal de Medellín Sebastián López Valencia. Según el concejal este se ha destacado por ser una persona seria. El mismo López comentó que son inesperadas las denuncias. Además, que recibió una carta en donde Mosquera le notificaba para apartarse de su cargo, para defenderse por fuera del Concejo.

Aún se espera que el Centro Democrático se pronuncie oficialmente sobre este tema.

Lo que dice el acusado acosador

Juan David Mosquera declaró que las denuncias lo tomaron por sorpresa y que espera que las investigaciones al interior del partido avancen.

El joven comenta que se le estaría violando el debido proceso, porque no se había respondido aún a una apelación a una medida cautelar.

“Hasta ahora se me notificó y nosotros apelamos una medida cautelar que se me hizo. Una medida cautelar que al apelar estábamos a la espera de la respuesta. Pero se difundió en redes y creemos que se nos ha violado el debido proceso”, dijo.

Además, el joven habría afirmado que al interior del partido le dieron los nombres de las personas que lo acusaban. Señaló que había estado con esas personas en Cartagena en un evento.

“Yo estuve hace 8 días con esas personas en Cartagena. No entiendo por qué dicen que supuestamente yo tuve un acoso contra ellos. Si yo los acosaba por qué estuvieron conmigo en un evento en Cartagena. Y ojalá investigue la veeduría prontamente”, dijo. Mosquera.

El joven señaló que las acusaciones que hay en su contra son falsas. “Si tienen pruebas de ello, los invito a que procedan ante las instancias de la Fiscalía y hagan las respectivas denuncias”, concluyó.