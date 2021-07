Regresan los semáforos a “Villa Diablo” y habrá presencia policial, así lo confirmó el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Javier Soler.

El funcionario explicó las acciones que se tomarán en el sector de la autopista con 26 que ha sido el centro de la polémica.

Villa Diablo es el centro de la Polémica

El último mes se han presentado varias polémicas por intervenciones culturales que hacen diferentes actores en la ciudad. Una de las más relevantes, fue el de los hinchas del América de Cali quienes se tomaron un puente de la ciudad para pintarlo con los colores de su equipo.

Frente a esto, hubo voces en contra y a favor. Mientras algunos ciudadanos dicen que esta es una muestra del desgobierno que vive la ciudad, otros piensan que son expresiones artísticas. Uno de los que pegó el grito en el cielo fue el concejal Fernando Tamayo.

El cabildante dijo que “este cruce quedó sin semaforización y la barra del Barón Rojo se tomó este lugar y son los que gobiernan esta zona. Paran los carros y le piden cuota para que puedan transitar. Si la gente se niega a pagar, no los dejan pasar. Entonces, no es un bloqueo sino peajes urbanos de gente que no debería estar regulando el tráfico”.

Por su parte, el director de Planeación de Cali, Roy Alejandro Barreras, dice que “En Puente de Autopista con 26. Adelantamos proceso de concertación entre comunidad del sector y jóvenes de la barra, quienes se reúnen en este sector hace 24 años, para construir conjuntamente diseño en este espacio que incluya y represente a todos los actores del territorio”.

Luego, un grupo de caleños empezó a organizarse para volver a pintar este sector y fue allí donde el secretario de Seguridad y Justicia se pronunció. El funcionario hizo un llamado a la calma pidiéndole diciendo que “existen personas que quieren colaborarnos en el tema de espacio público. Colaborarnos en las labores de limpiar, verificar, pero en este momento yo quisiera llamar a la tranquilidad. A estar un poco tranquilos que nosotros vamos a hacer desde Espacio Público, desde los programas de Graficalia, desde los programas de aseos; mantenimiento y limpieza de todas las áreas, estamos jugados con una maquinaria y unas cuadrillas que tenemos por sectores a eso”.

Regresan semáforos y policía

Este martes, el secretario de Seguridad y Justicia aseguró en un video que a la zona regresan los semáforos y que tendrá presencia policial permanente.

“El tema de lo que se ha denominado ‘Villa Diablo’, ‘Villa América’, es una expresión cultural donde existía un rompimiento entre la gente de la JAC y algunas personas de la barra del América. Se hizo una reunión la semana antepasada. Se puso en contacto a dialogar esta expresión cultural de representantes de la barra del América con el personal de la JAC. El malestar es porque las personas de la JAC habían hecho hace 2 años un mural que fue pintado de rojo y había una molestia”.

Añadió que “También habían unas personas, migrantes que en la noche accedían y empezaban a cobrar un dinero. Se pidió de mutuo acuerdo entre todas las partes de un cuadrante, un servicio de Policía y un CAI. El tema del CIA no fue posible pero hay un servicio de Policía y es pedido por todas las personas. Ahí no se va a permitir que se extorsione, que se pida recursos absolutamente nada.

Luego dijo que “No invasión al espacio público, la expresión cultural se mantiene, y va haber un embellecimiento en el sector. Va a colocarse nuevamente el mural que la comunidad tenía. Esa es la situación, nuestra policía nacional está ahí con el cuadrante y se está instalando el semáforo entre hoy y mañana”.

Finalizó diciendo que las personas que están aprovechando para extorsionar y robar en el sector, serán judicializadas. “Jóvenes que en la mayoría de los casos son extranjeros y amedrantan a los guardas de tránsito, tendrá que ser conducida para que responda por los delitos ante un fiscal”.

Este es el video publicado en redes sociales donde se explica cuál será la intervención en el sector de ‘Villa Diablo’.