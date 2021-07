Hombre ganó 55 millones de dólares en una lotería y lo ocultó durante 10 años. Explicó las razones por las que no le contó a nadie y lo que hizo con el dinero.

El caso ocurrió en California, Estados Unidos, donde el hombre ganó 55 millones de dólares en la lotería y lo ocultó.

Ocultó que ganó la lotería

El hombre decidió que no le contaría a nadie sobre el premio que había ganado, De tal manera que se lo ocultó tanto a su propia familia como a sus amigos.

Según relató la FM, dijo que tomó esa decisión porque no quería que nadie le pidiera dinero.

Según la emisora, la confesión se conoció a través de una carta que envió a MarketWatch y en esta prefirió mantener el anonimato.

“Hace unos 10 años gané más de 55 millones en la lotería de California. Nunca se lo dije a mis padres, ni a mi hermana, ni a nadie. He mantenido un perfil bajo”, reveló el hombre en la carta.

Además, comentó qué hizo con el dinero y de qué manera no despertó sospechas.

“Compré una camioneta nueva y una casa, pero les dije que la estaba alquilando. No he donado dinero a nadie ni a ninguna organización. Tampoco creo en prestar dinero a amigos y familiares, pase lo que pase. Si lo hiciera, estaría arruinado”, agregó.

Del hombre, solo se sabe que ya tiene 67 años y que está “muy cómodo” con su vida. Asimismo, comentó por qué no le dio dinero a ningún familiar.

“No gasto mucho. No tengo hijos y ambos padres fallecieron. No he mantenido a mi hermana porque no me agradan ni ella ni su esposo, y no he hablado con ella en más de 10 años”, añadió.

Sin embargo, al parecer el hombre, después de 10 años, se está cuestionando si estuvo bien o no el haber ocultado que había ganado tanto dinero.

