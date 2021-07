Policías lograron evitar que un joven se lanzara de un séptimo piso. En un video que se conoció en las redes sociales se observa la heroica acción.

Se desconoce la causa del por qué el joven había tratado de saltar por la ventana. Sin embargo, se destaca el buen trabajo de los uniformados que lograron salvarle la vida.

Policías le salvaron la vida a un joven

En las imágenes se observa cómo un policía se aferra a una de las piernas del joven, que ya tenía todo el cuerpo por fuera de la ventana, para evitar que cayera al vacío.

Durante varios minutos le piden que colabore y que no se resista a la ayuda. En medio de la angustia pedían apoyo y entre los uniformados se ayudaban para que no se les soltara.

“No vas a tirarte hermano. Cálmate. Vamos a hablar“, le decían los uniformados.

En las imágenes se evidencia la desesperación de los uniformados por salvarlo.

“Nosotros estamos para colaborarle. No haga esas bobadas hermano“, agregan.

La madre le decía que hablara con los uniformados, que también eran jóvenes y que no hiciera eso.

El video aquí.

Desde otra habitación grabaron un video en el que se observa la fuerza que hacía el joven para soltarse y poder caer al vacío. Sin embargo, la llegada y acción oportuna de los policías evitó que terminara en tragedia.

¿Qué hacer si siente que no hay salida a sus problemas?

¿Cómo evitar un intento de suicidio? Queremos compartirle varias cosas que quizás le ayuden para afrontar este momento.

En algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla. No olvide que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas.

Si siente ganas de llorar frecuentemente, desesperanza, estado de ánimo variable, negativismo, deseo de morir, perdida del interés en las cosas que siempre disfrutó, alteraciones del sueño o del apetito, es necesario que consulte sus síntomas con su médico o con un psicólogo.

Recuerde también que el Ministerio de Salud dispuso de algunas líneas de atención telefónica para prevención del suicidio en Colombia. Puede consultarlas haciendo clic aquí.

Los conflictos de pareja o las rupturas amorosas pueden ocasionar dolor intenso, desesperanza y enojo, entre otras emociones, y hacen creer que no se puede volver a ser feliz. Busque ayuda para afrontar esta situación transitoria que sí se puede superar por más difícil que parezca.

Hablar sobre lo que se siente es el primer paso para encontrar la solución a los problemas: exteriorizar lo que sentimos nos hace sentir mejor.

¿Cómo evitar un intento de suicidio?

Existen diferentes fuentes potenciales de ayuda, algunas se encuentran en nuestro círculo cercano, pero otras están disponibles a cualquier ciudadano.

Entre el primer grupo podemos encontrar apoyo en los familiares cercanos, los amigos, profesores o adultos de confianza. En el segundo incluimos a las líneas de atención telefónica en salud mental, los consejeros escolares o docentes orientadores de las instituciones educativas, los profesionales de la salud (medicina, psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional y otras disciplinas), centros de escucha, zonas de orientación escolar y universitaria, y a los líderes espirituales, entre otras alternativas.

Signos de alarma de conducta suicida:

Esté atento si observa alguno de los siguientes comportamientos en una persona.

Presencia de pensamientos o planes de autolesión en el último mes o acto de autolesión en el último año

Alteraciones emocionales graves

Desesperanza

Agitación o extrema violencia

Conducta poco comunicativa

Aislamiento social

