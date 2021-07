Adriana Lucía y Dr. Krapula visitaron Puerto Resistencia en Cali, así lo muestran varios videos en redes sociales.

Los artistas llegaron a la capital del Valle del Cauca para participar del evento “Sonidos de Sanación, Transformación y Lucha”.

Bajo la etiqueta #CaliRe-Existe, los artistas participaron de una jornada de “Sonidos de Sanación, Transformación y Lucha” en apoyo a los manifestantes. Puerto Resistencia es uno de los puntos más importantes de movilización ciudadana desde que arrancó el Paro Nacional el pasado 28 de abril.

Desde tempranas horas de la tarde las presentaciones de los artistas que atendieron la cita en el suroriente de la ciudad. Loa internautas mostraron su apoyo y agradecimiento por acompañar la movilización social que se adelanta en este punto de la ciudad.

Adriana Lucía y Dr. Krapula en Puerto Resistencia

La artista Adriana Lucía dijo unas palabras para el medio local Canal 2 quien transmitió gran parte del evento en sus redes sociales. “Para mí es un honor estar con ustedes, conocerles. Las expectativas, pues que venga todo el mundo. Que venga mucha gente, que nos amemos mucho, que nos cuidemos entre nosotros. Yo creo que, como dice el maestro Jesús Abad Colorado, tenemos que juntarnos más”.

Luego añadió que “cuando transmitían desde acá y pasaban muchas cosas, yo como que no entendía en verdad qué estaba pasando. Pero cuando uno se da cuenta que los medios de comunicación en este país muchas veces están profundamente sesgados, uno siente esa necesidad y como esa cosa en el estómago de decir “yo quiero mostrar esto también. Si yo tengo una plataforma y mi plataforma sirve para ampliar algo, por qué no voy a mostrar esto”.

Acto seguido, contó una anécdota “yo recuerdo que una noche, estaba la comunidad aquí reunida. Me da mucha nostalgia porque reconozco, alcanzo a reconocer y vi el CAI, que estaba convertido en una biblioteca además, y yo mostré eso. Mucha gente me escribió, mucha gente. Gente inesperada para mí que me decía ‘yo no puedo creer que eso esté ahí’, se imaginaban que esto era una cantidad de bandidos jugando a policías y ladrones. Resulta que se encuentran con una comunidad amorosa, que se encuentran con una comunidad que tiene la olla comunitaria, una comunidad que es capaz de hacer un monumento, que es capaz de rodear a los suyos”.

Finalmente envió un mensaje a la comunidad de Puerto Resistencia. “Mi llamado primero es a la misma comunidad, a que no se permitan divisiones dentro de la comunidad. Que la misma comunidad se proteja y se guarde porque somos más parecidos, sabes”.

Este es el video extraído de la transmisión del Canal 2 con las palabras de la cantante quien participó de la jornada musical en Puerto Resistencia.

El resto del vídeo y la invitación a visitar PR y sobre todo, a unirnos porque somos una sola ciudad, llena de matices que nos hace única.

Vamos a rescatar lo bueno, vamos a sentirnos orgullosos de ser caleños.

