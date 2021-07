Padres de niños abusados sexualmente relataron los cambios y las alertas que evidenciaron. Lo hicieron en medio de una reunión que sostuvieron con las directivas del jardín.

Varios padres de familia acudieron el pasado martes 29 de junio ante las directivas del jardín infantil para denunciar lo que estaba sucediendo.

Padres de los niños le reclama a las directivas

En una reunión que realizaron varios padres de familia ante la directora del jardín infantil a quien le expresaron lo que le estaba sucediendo a sus pequeños hijos, se conocieron los detalles.

Dicha reunión se realizó el pasado 29 de junio y quedó grabada en videos que se han conocido a través de las redes sociales.

“Donde está Buen Comienzo, ¿Porqué no nos alertaron desde el primer caso? ¿Por qué se hicieron los de la vista mocha y se esperaron a que esto siguiera?“, se le escucha cuestionarse a una mamá. Mientras otra dijo: “Porque ella es cómplice“.

En esa reunión los padres de familia llamaron a la Policía para denunciar los hechos.

Los cambios en los niños

Cuando llegó uno de los uniformados, los padres de familia se organizaron para contar lo que había sucedido con los niños.

“Mi niño lleva acá dos años. Cuando mi niño entró hablaba, decía mamá, papá, nos cantaba. Era un niño alegre (con la voz entrecortada) Mi niño empezó un retroceso. No quisimos darnos cuenta y sentir que a mi niño le estaban haciendo daño“, dijo una de las madres.

Además, se refirió al caso de otro de los niños. “Al niño lo violaron acá, es más grande y habla. Le dijo: mamá me violaron. El niño grande me violó“.

Relató que desde hace rato estaban en el proceso hasta que finalmente Medicina Legal fue el que confirmó que había sido violado.

“El niño le dijo a la profesora que ese señor lo violaba y la profesora lo llamó y lo alertó. El señor se escapó. Nadie a hecho nada por nuestros hijos. Si no hubiéramos hecho un escándalo las mamás estarían tranquilas entregándole su vida a esos inhumanos“, dijo la mamá en medio de las lágrimas.

Defensoría acompaña a las víctimas

La Defensoría anunció a través de un comunicado que designó un defensor público para que represente a las víctimas y para atender el caso.

Además, que activó la ruta de atención con las autoridades competentes, a las que les pidió celeridad en las investigaciones. Asimismo, acompaña las actuaciones emprendidas por el ICBF.

“Como entidad defensora de derechos humanos resaltamos la necesidad que recae en las entidades prestadoras de servicios para la infancia. En particular, en adelantar procesos de selección idóneos para que las profesionales que se vinculen a instituciones de cuidado de niños y niñas tengan las capacidades necesarias y no pongan en riesgo la integridad y derechos de los menores de edad. Los centros de cuidado infantil deben ser entornos protectores. No pueden convertirse en lugares de violencia y riesgo para la niñez”, dijo Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo

Sobre este caso la entidad designó a un defensor público como representante de las víctimas. De tal manera que la institución velará por los derechos de estos menores con especial protección.

Adicionalmente indicó que las rutas de atención ante los organismos de control y con la Procuraduría del Valle de Aburrá realizarán un seguimiento constante al caso.

También dijo que acompañará las actuaciones del ICBF para la protección de los derechos de los niños y niñas presuntamente víctimas.

