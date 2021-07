Gustavo Quintana, uno de los principales defensores de la eutanasia en el país murió. Falleció el doctor muerte colombiano, Gustavo Quintana, que practicó más de 400 eutanasias.

Este médico colombiano que practicó, según él, más de 400 eutanasias y promotor de esta práctica en Colombia, falleció por causas naturales producto de un infarto.

Cabe recordar que Gustavo Quintana, a quien también se le conocía como ‘Dr. Muerte’, comenzó a practicar la eutanasia en Colombia durante la década de 1980.

Por tanto la primera se la realizó a una amiga que tenía cáncer cerebral.

Al principio de su vida no se dedicó a la medicina. Estuvo en los caminos de la iglesia como novicio.

Pero después entendió que serviría más en su misión como laico que como sacerdote y entró a estudiar medicina. El tiempo lo convirtió después en un agnóstico.

De acuerdo a una entrevista en Blu Radio en abril de 2017, contó sobre lo que pensaba de su muerte.

“Muy curiosamente sí le temó a la muerte, a pesar de que sé que ella es absolutamente inevitable. Disfruto tanto de mi vida que no quisiera pensar en ella, pero no la desconozco. Y como no la desconozco, creo que vivo intensamente cada minuto de la que tengo”, dijo Quintana.

Este proceso en Colombia se despenalizó en 1997, a diferencia de lo que muchos creen cuando aseguran que aún está prohibido.

Después, en 2015 se reguló, en mano del ministro del momento, Alejandro Gaviria.

Actualmente Colombia es uno de los países que tiene una de las regulaciones más avanzadas del mundo, y el de mayor avance en la región.

“No soy asesino, no soy un sicario. Soy una persona tan normal que tiene una gran sensibilidad que le permite ayudar a pacientes, ayudarlos a salir de ese dolor”, afirmaba Quintana.

“Ese es su derecho desde que la Corte Constitucional lo avaló”, resaltaba.

