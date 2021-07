Defensoría se pronuncia por los 14 presuntos casos de abuso sexual en jardín infantil de Medellín. El Ministerio Público le designó un defensor público a las víctimas.

Además, indicó que activó la ruta de atención con las autoridades competentes para que se aceleren las investigaciones.

Defensoría acompaña a las víctimas

La Defensoría anunció a través de un comunicado que designó un defensor público para que represente a las víctimas y para atender el caso.

Además, que activó la ruta de atención con las autoridades competentes, a las que les pidió celeridad en las investigaciones. Asimismo, acompaña las actuaciones emprendidas por el ICBF.

Por su parte, rechazó tajantemente los hechos de violencia sexual de los cuales presuntamente fueron víctimas 14 niños y niñas en un hogar infantil.

“Como entidad defensora de derechos humanos resaltamos la necesidad que recae en las entidades prestadoras de servicios para la infancia. En particular, en adelantar procesos de selección idóneos para que las profesionales que se vinculen a instituciones de cuidado de niños y niñas tengan las capacidades necesarias y no pongan en riesgo la integridad y derechos de los menores de edad. Los centros de cuidado infantil deben ser entornos protectores. No pueden convertirse en lugares de violencia y riesgo para la niñez”, dijo Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo.

Además, destacó que se debe recordar que los niños, niñas y adolescentes, gozan de especial protección del Estado. Esto significa que se les debe prestar una mayor atención.

Adicionalmente indicó que las rutas de atención ante los organismos de control y con la Procuraduría del Valle de Aburrá realizarán un seguimiento constante al caso.

También indicó que acompañará las actuaciones del ICBF para la protección de los derechos de los niños y niñas presuntamente víctimas.

