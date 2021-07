Denuncia: en Cali se entregó la reparación de toda la malla vial a EMCALI

La concejal de Cali, Diana Rojas, hizo esta semana una denuncia sobre la entrega de la reparación de toda la malla vial de la ciudad a EMCALI.

Para entender mejor sobre los hallazgos, Publimetro Colombia se comunicó con ella. Además recogimos la respuesta de la Secretaría de Infraestructura y el concepto de un abogado especializado en contratación estatal.

Diana Rojas dice que “EMCALI ha hecho dos convenios interadministrativos, los que estamos denunciando con la Secretaría de Infraestructura. Esto para el mejoramiento de la malla vial. El primero es por $1.482 millones y el segundo por $1.420 millones, todo por un total de $2.902 millones”.

La cifra Los convenios celebrados entre la Secretaría de Infraestructura y EMCALI suman $2.902 millones

Según la concejal Diana Rojas, esto es problemático por la conveniencia ya que se trata de convenios que superan los más de 1.000 SMLMV. “En principio, la secretaría de Infraestructura debe ir a licitación pública para contratar este tipo de servicios. Así las licitaciones pueden de esta forma, garantizar un mejor proponente. Uno más idóneo, con experiencia, con calidad y con precio competitivo. Esto para que los recursos se usen de manera más eficiente y también genera empleo y transparencia en la ejecución de los recursos públicos”.

Fotos: Hroy Chávez | Publimetro Colombia

¿Entonces cuál es el problema?

El problema es que el artículo 2 de la ley 1150 de 2007 dice que los convenios interadministrativos pueden hacerse siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. “El objeto principal de EMCALI no es de obras de infraestructura y de malla vial sino que es un anexo. Este fue uno de los proyectos de acuerdo que pasó por el Concejo el año pasado. En este, dicha empresa con la Alcaldía se fueron a exponer al concejo diciendo que necesitaban ampliar el objeto social de EMCALI para que fuera más competitiva”.

“Lo que hoy estamos viendo es que claramente el proyecto aprobado el año pasado en el Concejo, lo están utilizando para que se deje de contratar lo misional de la Secretaría de Infraestructura que es la malla vial y se estén haciendo convenios interadministrativos para poder entregar la contratación a dedo”, sentenció la cabildante.

La Secretaría de Infraestructura salió al paso aclarando lo denunciado por la concejal Diana Rojas. El secretario de Infraestructura, Néstor Martínez Sandoval, se defiende diciendo que sus procesos de contratación son transparentes y no afectan los parámetros de contratación pública.

“Nosotros en este momento, todo lo que tiene que ver con ‘Obras de Corazón’, lo estamos haciendo con nuestro grupo operativo. No hemos hecho ningún contrato diferente al suministro de mezcla asfáltica, contratos de obreros y de maquinaria”, dijo el funcionario.

El secretario añade que “la razón de ser de los convenios interadministrativos sobre la recuperación de la malla vial, es exclusivamente para atender las obligaciones judiciales de los periodos 2018 y 2019, que ha interpuesto la comunidad para la rehabilitación de vías”.

Volvamos a los problemas enumerados por Diana:

No es una actividad propia de EMCALI sino un anexo. La ley dice que los convenios interadministrativos como causal de contratación directa no aplican cuando se trata de contratos de obra. Los convenios están previstos para aunar esfuerzos donde las dos partes aporten y en este caso delegan toda la actividad a EMCALI.

Eso no es todo con EMCALI

Según la concejal Diana Rojas, “cada respuesta de la administración y de EMCALI es más grave y deja muchas más dudas sobre lo que están haciendo. Ellos están planteando que este es el resultado de una sentencia de acción popular”.

Sobre la orden del juez, toda manifestación de la administración tiene una debida justificación. Por esto, los convenios y los contratos tienen unos considerandos. Sin embargo, en ninguno de los convenios analizados se menciona dicha acción popular. Ella invita a la administración a que revele los documentos y en qué parte del convenio relacionan la acción popular. Por otra parte, el secretario dice que es una tutela y EMCALI que es una acción popular. Respecto a esto, Diana dice que “es mejor que se coordinen para que no la sigan embarrando”.

“Nosotros arrancamos denunciando dos convenios. Ahora EMCALI y la administración nos informan que estos dos hacen parte de un Convenio Marco de otro convenio administrativo. Este Convenio Marco le entrega la reparación de toda la malla vial contemplada en el Plan Bicentenario que corresponde a 400 kilómetros de vías por un valor de $188.000 millones. Ellos mintieron, esto no hace parte de ninguna orden de ningún juez porque el Plan Bicentenario es lo que está en el Plan de Desarrollo”, cerró Rojas pidiéndole a Contraloría que revise dichos convenios y su pertinencia.

“Pareciera que EMCALI está pasando de ser nuestro patrimonio en servicios públicos a ser un fortín de la contratación”. Diana Rojas, concejal de Cali

Debido a esta compleja denuncia, decidimos pedir su concepto a un abogado especializado en contratación estatal. Nos dijo que “la diferencia entre contrato y convenio interadministrativo es que en el contrato tiene una contraprestación. Ellos me prestan un servicio y yo pago por completo. En un convenio se aúnan esfuerzos, sea de tipo técnico, administrativo, financiero, personal, y se busca que desde el objeto social de ambas entidades se unan para un mismo fin. Si es un convenio, podría tratarse de mala tipología contractual. Hay que ir a los documentos para revisar los aportes tanto de EMCALI como de la administración. Si EMCALI está aportando todo, es una contraprestación y no una colaboración, ahí no se justificaría la figura de convenio”.