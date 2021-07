El hecho se hizo viral en las redes sociales. De tanto esperar en una notaria, mujer estalla y grita que tiene hambre.

Una mujer cansada de esperar varias horas en una notaria de Santander y al ver que a pesar de llevar mucho tiempo no la atienden explota.

Según se conoció la mujer estaba en esta Notaria desde las 3:00 a.m. a la espera de que el notario firmara un documento. Al parecer la madre decidió dejar a su hijo solo en la casa y para colmo de males no comió nada, pues pensaba que si llegaba temprano no se iba a tardar haciendo su diligencia.

“No he comido nada, dejé a mi hijo solo, ¿por qué no está aquí? Nos tiene a todo el mundo esperando, llame al notario, dígale que venga, que venga y nos atienda a todos”

Luego de que el video se hiciera viral, Fernanda García, superintendente de Notariado y Registro, explicó que la demora se dio, debido a que al notario lo estaban vacunando.

En el video se puede ver cuando la mujer muy molesta le reclama a una de las funcionarias del lugar porque no la han llamado para oficializar su documento.

“Me da mucha pena. Llame al notario, dígale que venga, porque no aguanto más. ¡Tengo hambre, mi hijo está solo, por favor, colabórennos a todos, no aguantamos más! Dígale al notario que se ponga los hijue… pantalones y que venga y nos atienda a todos“, se le escucha decir en el video.