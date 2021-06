En medio del Plan Nacional de Vacunación que busca que el país llegue a cada vez más colombianos inmunizados contra la Covid-19, el ministro de salud realizó una controversial declaración. El trino del ministro de salud que fue duramente criticado.

El ministro de salud, Fernando Ruiz, ha estado al frente del proceso de vacunación en el país. Es por esto que se ha vuelto el principal referente para reportar información sobre el Plan de Vacunación en el país.

En medio de este contexto, el ministro hizo un polémico comentario, que en vez de likes, le costó críticas.

Hace pocos días, el ministro hizo el anuncio de que se comenzarían a vacunar personas que habitaban en zonas de difícil acceso en el país.

También hizo parte de este anuncio la noticia de que se vacunarían la totalidad de las y los habitantes del archipiélago de San Andrés y Providencia.

El trino del ministro de salud que fue duramente criticado

En esta ocasión, el ministro hizo referencia a el proceso de vacunación que se vive en municipios como Arauquita, al norte del departamento de Arauca. El ministro habló y publicó una foto sobre unas personas yendo a vacunar a habitantes del municipio.

En la foto se muestra a dos mujeres vacunadoras, Aurora Gutiérrez y Liliana Paramo. El momento captado muestra a las dos mujeres sobre dos caballos que atraviesan un cuerpo de agua y una de ella sostiene un contenedor de vacunas en lo alto para que no se moje.

El ministro contó que las vacunadoras están atravesando un estero de la vereda Guamalito en el municipio de Arauquita y comentó que llevan “dosis de esperanza”.

“Vacunadoras Aurora Gutierrez y Liliana Paramo, atravesando un estero de la vereda Guamalito del municipio de Arauquita, para llevar dosis de esperanza. Nuestros vacunadores hacen posible lo casi imposible. Vacunar contra COVID 19, esperanza de vida.”, escribió.

Vacunadoras Aurora Gutierrez y Liliana Paramo, atravesando un estero de la vereda Guamalito del municipio de Arauquita, para llevar dosis de esperanza. Nuestros vacunadores hacen posible lo casi imposible. Vacunar contra COVID 19, esperanza de vida.@MinSaludCol @infopresidencia pic.twitter.com/mXCNd8Wkea — Fernando Ruiz (@Fruizgomez) June 27, 2021

El ministro esperaba una buena reacción por parte de sus lectores. Sin embargo, varios comentarios de desagrado se dejaron ver en la red social.

El periodista de AquinoTicias le hizo un comentario que critica que romantice la difícil situación de acceso a salud que tienen algunas poblaciones del país.

“Aquí vemos al Ministro de Salud y Protección Social romantizando la falta de un sistema de salud decente y la desprotección social de muchos en Colombia. Una belleza total.” escribió.

Aquí vemos al Ministro de Salud y Protección Social romantizando la falta de un sistema de salud decente y la desprotección social de muchos en Colombia. Una belleza total. — AquinoTicias (@AquinoTicias1) June 27, 2021

Otro usuario indignado señaló que esas personas tienen que exponer sus vidas y el Gobierno se enorgullece. “Exponen sus vidas porque no tiene. De otra, porque el gobierno que ahora se enorgullece de su “sacrificio”, no es capaz de proveerles medios de transporte para que cumplan su labor. No oculte la ineptitud del gobierno romantizandola.”, escribió.