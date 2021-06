La impresionante historia ocurrió en Estados Unidos. Mesera recibe casi 60 millones de pesos en propina.

Una mesera se vio sorprendida luego de darse cuenta de que su propina no era de 16 dólares sino de 16 mil. Sin embargo, en un principio la mujer no se había dado cuenta de semejante detalle. Es más el cliente le tuvo que decir que esperaba que no se gastara todo el dinero en un solo lugar.

Y es que muchos podría pensar que fue equivocación por parte del cliente satisfecho, sin embargo no fue así. El hombre decidió dejar un cheque con una propina de 16 mil dólares de una orden que solo costó 30 dólares.

Para dejar claro que no fue un error, el cliente regresó al lugar y le dijo al dueño del restaurante, Mike Zarella, que el cheque no había sido un error y que esperaba que los empleados disfrutaran de este.

Zerella propietario del lugar, en entrevista con CNN, dijo que “las chicas se acercaron a él y le dieron las gracias. Están muy contentas“. La propina fue repartida entre ocho meseras y dos cocineros del lugar. Además se supo que el dinero será destinado para que todos viajen, pues muchos no cuentan con el suficiente dinero para darse estos lujos.

El dueño del restaurante confesó que lleva muchos años trabajando en el lugar y jamás pensó que una cosa así llegara a pasar. Además, reconoció que al principio no creyó que el cheque fuera real, es más llegó a creer que todo había sido una equivocación por parte del cliente.

Zeralla dice que esta propina fue un verdadero gesto y que llegó justo en un momento donde la situación no ha sido la mejor, esto debido a la pandemia que ha afectado sin lugar a dudas los negocios como restaurantes y bares.