Polémica por profesor de 7º que dedicó clase de arte para apoyar el Paro, así quedó registrado en video que padre de familia grabó.

El hombre se molestó diciéndole al profesor que estaba adoctrinando a su hijo y el video ahora es viral en redes sociales.

Así pasó todo

El profesor de grado séptimo de un colegio de Cali aprovechó su clase virtual de arte para hacer un dibujo protesta. En él se puede leer la frase “a parar para avanzar” en señal de apoyo al Paro Nacional que inició el pasado 28 de abril en todo el país.

Por este motivo, un padre de familia grabó la clase que estaba dando el docente para mostrar lo que él considera un adoctrinamiento a los alumnos. En el video publicado en redes sociales se puede escuchar la charla que el profesor tiene con sus estudiantes.

El profesor inicia diciendo que “yo los invito, mis estimados estudiantes, a que con sus familias… no se queden en la inmediatez de las situaciones sino que hagamos el esfuerzo de proyectarnos tanto en la historia como hacia futuro y podamos analizar, podamos reflexionar”.

Luego añade “miren que los peajes hace años, en diferentes regiones del país, vienen las personas quejándose. Que esto es un abuso que dos peajes en menos de 100 kilómetros, que las tarifas, que no se qué. Que no hay tarifa preferencial para los habitantes del sector. En fin, hasta que la gente se cansó. Repito, nada justifica la violencia, nada. Pero hay factores sociales que explican por qué la gente se vuelve violenta”.

El padre increpa al profesor

Es allí cuando el padre con el perfil del alumno levanta la mano para intervenir en la discusión. El hombre toma la palabra diciendo “profe hablas con el papá de Juan David”, entonces el profesor dice “ayyyy” en señal de sorpresa. Ambos se saludan y empieza el cruce de argumentos.

El profesor dice que “esto es un encuentro de estudiantes” mientras que el papá del alumno lo interrumpe para reclamarle. “Profe, no me parece que sea un encuentro de estudiantes. La verdad me parece que llevan 45 días, casi 50 días sin clases para que usted venga a ocupar una clase de adoctrinamiento”.

Cuando el profesor le pregunta el nombre, el padre responde que se llama Freddy González. Es allí donde le sugiere que lleven la discusión a un espacio personal entre ellos dos alejado de la clase. El papá le informa que está grabando la clase por lo que él considera una falta de respeto con los alumnos.

“Me parece una falta de respeto que después de 50 días sin clases, usted esté en una clase adoctrinando muchachos con ese tema”. El profesor le responde que él no está adoctrinando sino llamando a la reflexión. Cuando el papá intenta retomar la palabra, es expulsado de la videollamada.

Este es el video que despertó la polémica en Cali y que es viral en redes sociales.