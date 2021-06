“Usted sale de aquí es pero muerta y la pago hiju·#@”: joven denuncia que su ex casi la mata

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado domingo en un conjunto del barrio Madelena, en Bogotá. Joven denuncia que su ex casi la mata.

El pasado sábado 19 de junio, Angiel Romero estaba con el que en ese momento era su pareja y unos amigos departiendo en un apartamento en el barrio el Tunal. Todo era risas y música, hasta que Carlos Alberto Rincón Veloza comenzó a actuar de manera extraña. “Yo estaba muy contenta porque me habían dado la noticia de que mi banda de metal tocaría en un evento. Y estaba con el guitarrista de mi grupo hablando de esto y nos dimos un abrazo, cuando Carlos comenzó a decirme cosas”, relató la joven a Publimetro.

Según contó Romero, Carlos Alberto comenzó a celarla con su amigo y tratarla mal. “En ese momento yo decido irme para el apartamento de él, yo me estaba quedando allí porque vivo en Silvania. Luego de llegar a su casa comencé a empacar mis cosas para irme, porque la verdad estaba muy triste por su comportamiento y ya no lo quería ver”. Minutos después, Angiel escuchó que abrieron la puerta, era Carlos Alberto, quien comenzó a gritarla y a reclamarle por haberlo dejado “tirado” en el apartamento de sus amigos.

“Yo le digo que mejor me voy porque no me aguantó su falta de respeto, cuando cojo mi maleta y voy a abrir la puerta, él me agarra del pelo y me tira al piso”. En ese momento la vida de Angiel cambió por completo. La persona con la que había compartido más de un año y a quien defendía de todo mundo, la estaba atacando.

Angiel cuenta que por más de 3 horas, el sujeto la atacó. Ella pedía ayuda pero nadie la escuchaba, o eso creía ella. No solo la cogió del pelo, también le dio patadas y la amenazó con un cuchillo.

Por fortuna y como lo narra en el posteo que compartimos en este artículo, la joven logra escapar de ese lugar y ahora inició un proceso legal contra Carlos Alberto Ricón Veloza.

Según conoció Publimetro no es la primera vez que este sujeto ha golpeado a mujeres. Su excusa se basa en que ellas lo atacan y él tiene que defenderse. También tuvimos acceso a audios donde Rincón Veloza asegura que solo le dio unas “cachetadas y que él fue atacado y ha tenido que comprar árnica y parches de león”

Por su parte Angiel está a la espera de que la justicia actúe en su favor y le den orden de captura. Pues claramente está persona es un peligro para la sociedad.

