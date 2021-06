Puntos de vacunación contra COVID-19 en Bogotá no tienen Pfizer: ¿cuándo volverá a aplicarse?

Puntos de vacunación contra COVID-19 en Bogotá no tienen Pfizer. La Secretaría Distrital de Salud confirmó este jueves que los puntos de vacunación contra COVID-19 habilitados no cuentan con este biológico.

De acuerdo con la entidad, en los puntos habilitados hay primeras y segundas dosis de Sinovac y segundas dosis de Astrazeneca.

No obstante, dichos puntos aún no cuentan con dosis Pfizer, pues la ciudad está a la espera de la entrega de este biológico.

El secretario de Salud, Alejandro Gómez, amplió la información en rueda de prensa:

“Teniamos nueva entrega de biológico para el miércoles (ayer), a esta hora de la mañana Bogotá no ha recibido ni una sola de esas dosis; estamos en la certeza de que no la entregan hoy“, expuso.

Esta situación ya había sido alertada días atrás y el compromiso era que este jueves se iba a reanudar la aplicación.

Al respecto, el secretario pidió excusas: “Dijimos nos vamos a poner al día el jueves y viernes, tengo que confesar y pedirle excusas a la ciudadanía que no empezamos hoy a primera hora porque no hay llegado Pfizer: ¿va a llegar hoy?, si va a llegar hoy, me lo confirmaron”.

Precisó que las vacunas que lleguen de Pfizer será, por ahora, para segundas dosis.