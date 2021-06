“No tengo que llorar si no me nace”: senador y exjefe guerrillero. Así lo dijo Carlos Antonio Lozada, exjefe guerrillero de la Farc.

El actual senador del partido Comunes, respondió al reclamo de Ingrid Betancourt que el miércoles, 23 de junio, criticó la falta de lágrimas por parte de los responsables de secuestros.

“Debo confesarles que me sorprende que nosotros de este lado del escenario estemos todos llorando y que del otro lado no haya habido una sola lágrima. Yo necesito ver los ojos aguados de ustedes”, dijo Betancourt.

Lo que dijo Lozada

Lozada en diálogo con Blu Radio se refirió a la queja de Betancourt de que hasta el momento no ha llorado en presencia de las víctimas.

“En el caso particular de Ingrid, es la primera vez, ella misma lo señala, que tiene la oportunidad de un encuentro de estos y obviamente esto genera unas tensiones enormes. En el caso de otros exsecuestrados que estuvieron en el acto, se trataba del complemento de un proceso que hemos venido teniendo“, dijo inicialmente.

Dijo que las circunstancias del acto que se realizó, no permite que “surjan o fluyan los sentimientos“.

“Es un poco como que la procesión va por dentro. No quiere decir que no se esté sintiendo. (…) No he llorado, lo cual no significa que uno no tenga sentimientos. No se puede concluir con que se es inhumano porque no se derrama una lágrima”, dijo Lozada.

Además, dijo que “Yo no puedo pararme a fingir, a lanzar lágrimas de cocodrilos si en ese momento no tenía ganas. No tengo por qué llorar si no me nace. Por supuesto que me conmueven las víctimas, en ese momento no tenía por qué llorar“.

El congresista insiste en que no se puede solo criticar a los exguerrilleros y dijo que toda la sociedad es responsable del conflicto.

“Nosotros hemos asumido responsabilidades y estamos dándoles la cara a las víctimas, pero toda la sociedad es responsable”, aseguró el excombatiente.

