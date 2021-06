La excandidata presidencial colombiana Íngrid Betancourt reiteró su compromiso con la paz y afirmó que “la guerra es un fracaso”. “Necesito ver los ojos aguados de ustedes” dijo Ingrid Betancourt a Pastor Alape.

Esto en su primer encuentro público en la Comisión de la Verdad con exguerrilleros y altos mandos de la antigua guerrilla de las FARC, quienes la mantuvieron secuestrada durante más de seis años.

“Después de todos estos años puede usted sentir la ausencia que dejó en nuestros hijos. De madres y padres que les arrebataron”, dijo Betancourt, en medio de lágrimas.

También se refirió a la muerte del gestor de paz Gilberto Echeverri Mejía durante un operativo fallido de rescate por parte de las FARC.

“Usted dijo que Gilberto Echeverry era un aliado para la paz entonces eso quiere decir que usted sabía que era su par. Usted habló de la ceguera y de la sordera que produce la guerra, pero ya no estamos en la guerra. Ya tenemos que volver a ver y a oír”.

Y añadió sobre el caso Echeverry. “Usted habló del valor de la palabra. Del horror de la violencia de las palabras. Yo le quiero hablar de la sanación de las palabras, porque cuando yo estaba en cautiverio y oí por la radio que uno de los muchachos, que habían sobrevivido de milagro a la matanza de Urrao, contaba cómo Gilberto Echeverry, mi amigo, se había arrodillado ante el comandante que él consideraba su amigo y le había suplicado de rodillas que no lo mataran. Esa imagen me obsesionó durante años. Tuve pesadillas”.

“Necesito ver los ojos aguados de ustedes” dijo Ingrid Betancourt a Pastor Alape

Betancourt tuvo hoy un encuentro con el último líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, y otros miembros del secretariado (mando colectivo) de la antigua guerrilla.

En este acto organizado por la Comisión de la Verdad los excombatientes reconocen de forma pública y ante las víctimas los crímenes de secuestro cometidos durante el conflicto armado.

“Alguna vez me acuerdo que me robé un machete, de uno de los guardias para poderme volar y me volé. A los días me recapturaron y me castigaron y llegó el muchacho enfurecido a decirme “Ingrid, yo había confiado en usted, yo había dejado ese machete allí, confiando en usted y usted me lo robó” y yo lo miré y le dije: ¿Usted confió en mí? y ¿yo acaso puedo confiar en usted? El día en que a usted le den la orden de matarme ¿usted qué va a hacer? Yo podré confiar en usted o usted me va a matar y el muchacho se fue con los ojos aguados. Yo necesito ver los ojos aguados de ustedes”, lamentó Betancourt durante la audiencia ante el exsecretariado de la antigua guerrilla.

Si desea ver el video haga click aquí.

Betancourt fue secuestrada por la FARC el 23 de febrero de 2002, cuando estaba en campaña presidencial en el sur del país, y liberada sin derramar una sola gota de sangre en la “operación Jaque”, acción militar que tuvo lugar el 2 de julio de 2008.

“Necesito ver los ojos aguados de ustedes” dijo Ingrid Betancourt a Pastor Alape

“Lo que quiero transmitirle al país en esta situación tan difícil que atravesamos es que la violencia nunca ha sido ni será la solución”, dijo Betancourt, quien admitió que víctimas y victimarios coinciden en que “el fin no justifica los medios”, en una apuesta por la paz.

A comienzos de año la Jurisdicción Especial por la Paz (JEP) consideró culpable al último secretariado de las FARC, del que Timochenko fue jefe, del delito de secuestro y otros crímenes relacionados, como torturas, abusos sexuales y maltratos, perpetrados a miles de personas.

Según la JEP, por el delito del secuestro se investigan “más de 9.000 hechos” y 2.107 víctimas han sido acreditadas, pero en la primera etapa de la investigación la Sala de Reconocimiento “ha encontrado que las víctimas pueden llegar a ser más de 20.000”.

El secretariado ha admitido en diferentes ocasiones su responsabilidad en estos crímenes y volvió a hacerlo ante varias víctimas que, como Betancourt, han contado sus historias y mostrado su compromiso por el futuro en paz del país, más allá de sus decisiones personales de perdonar a quienes les causaron tanto daño.

“Nos presentamos aquí, con la frente inclinada y el corazón en la mano, con la decisión sincera de pedir perdón por todas las conductas que reconocemos y aquellas ligadas a ellas que por alguna razón involuntaria se nos hayan podido escapar”, dijo Londoño, que intervino justo antes que la excandidata presidencial.

“Necesito ver los ojos aguados de ustedes” dijo Ingrid Betancourt a Pastor Alape

Más allá de pedir perdón, Londoño, ahora presidente del partido político Comunes, reconoció expresamente la responsabilidad por los crímenes y “las acciones violentas ejecutadas con el fin de privar de la libertad a las personas secuestradas, que afectaron sin duda a terceros cercanos a ellas, así como aquellas que se cumplieron durante su cautiverio con el objetivo de intimidar o impedir su fuga”.

“Muchas de las personas secuestradas fueron sometidas a tratos indignos de su condición humana y padecieron agresiones físicas y morales que aumentaron innecesariamente su sufrimiento”, añadió Londoño. EFE

“Es cierto que todos queremos la paz, pero la paz necesita un cambio profundo de nuestra relación con el otro”: Ingrid Betancourt en #VerdadesQueLiberen #EnVivo ► https://t.co/BfKUpopWlf pic.twitter.com/lqqgyC6dM9 — Comisión de la Verdad (@ComisionVerdadC) June 23, 2021

“Necesito ver los ojos aguados de ustedes” dijo Ingrid Betancourt a Pastor Alape