ABC del regreso a clases presenciales en Colombia. La decisión ya está tomada y los ministerios de Salud y Educación anunciaron el regreso a las aulas.

El anuncio indica que todo el sector educativo regresa al colegio, esto incluye a la educación preescolar, básica primaria, secundaria y superior.

Así será el retorno a clases

En al menos un mes se ejecutará el retorno a las aulas. Sin embargo quedan muchas dudas sobre cómo será el regreso a clases.

A. Todas las instituciones deben volver. Se estableció que todas las instituciones una vez finalizado el periodo de vacaciones de mitad de año deberán volver a las aulas de manera presencial y no en alternancia.

Esta medida aplica para colegios, jardines infantiles y universidades, tanto para instituciones públicas como privadas.

Sin embargo, existen casos en los que se permitirá el modelo de alternancia, en donde existirá la combinación de clases virtuales y presencuales.

Las excepciones que se aplicarán son:

Si el aforo o la capacidad del aula no permite garantizar un (1) metro de distanciamiento físico.

Cuando por razones de salud del estudiante la familia manifieste imposibilidad para el regreso a las clases presenciales por el tiempo requerido.

Cuando la entidad territorial o la institución educativa presente una situación epidemiológica que requiera de la suspensión temporal y provisional de las actividades académicas presenciales.

B. Los nuevos protocolos de bioseguridad. A través de la resolución 777 se establecieron los nuevos protocolos de bioseguridad, los cuales fueron actualizados y simplificados. Ahora son más fáciles de cumplir y se podrán aplicar en la mayoría de las instituciones educativas.

Se eliminan la toma de la temperatura y la desinfección del calzado en la entrada de las instituciones educativas.

Además, que si se presenta un contagio en las aulas no será necesario el cierre del establecimiento educativo. Solo se deberá evaluar si es necesario aislar al grupo del estudiante infecto.

Se priorizan las medidas como el lavado de manos, el distanciamiento físico de un metro en las aulas, el uso del tapabocas, la ventilación del espacio adecuada, el correcto manejo de los residuos y la limpieza y la desinfección.

Además, se deben evitar las aglomeraciones a la entrada y salida de las instituciones. Asimismo, como consumir y distribuir alimentos con horarios escalonados.

C. No está obligado a enviar a sus hijos. La decisión del retorno a clases es una decisión de los padres de familia, por lo que no se les puede obligar a llevar a sus hijos a las clases presenciales.

“Es una decisión de los padres de familia y, por lo tanto, seguiremos trabajando con un consentimiento. Como sistema educativo debemos seguir respondiendo por la educación de esos menores. Continuaremos estableciendo canales de comunicación con las familias que aún tienen temores, para aclarar sus dudas y acompañar la decisión libre que tienen las familias de permitir el regreso de sus hijos a las aulas y el reencuentro con sus compañeros”, le dijo a El Tiempo la ministra de Educación, María Victoria Angulo.

