(VIDEO) Dan con el paradero de joven al que su papá reportó como desaparecido tras ser llevado por el Esmad

Dan con el paradero de joven al que su papá reportó como desaparecido tras ser llevado por el Esmad. Este martes se conoció una grabación en la que Johan Sebastian Moreno, de quien no sabía nada tras ser capturado el lunes en Usme, expresa que está bien y que en las próximas horas será liberado.

“Johan Sebastian Moreno se encuentra bien, señores @PoliciaBogota lo ideal sería no tener que sacar videos con cada joven al que ustedes conducen, se les recuerda que tienen el deber de informar a quién se llevan y a dónde lo conducen”: señaló el representante Inti Asprilla tras compartir la grabación en la que el joven expresa que está bien.

Johan Sebastian Moreno se encuentra bien, señores @PoliciaBogota lo ideal sería no tener que sacar videos con cada joven al que ustedes conducen, se les recuerda que tienen el deber de informar a quién se llevan y a dónde lo conducen.

Julio César Moreno, quien se identifica como líder de vendedores informales de la localidad de Usme, manifestó en un video compartido por redes sociales que su hijo, Johan Sebastian Moreno, está desaparecido tras ser detenido por miembros de la fuerza pública.

“Cogieron a mi hijo por estar grabando al Esmad, que le estaba pegando a un muchacho, y se lo llevaron y no aparece en ningún lado, no me dan razón”, expresó el papá del joven en la grabación.

En diálogo con Blu Radio, el papá de Johan Sebastian resaltó este martes que la situación es igual de incierta que ayer.

“Me dijeron que lo vieron cuando lo subieron a la tanqueta, me dijeron que luego lo bajaron y lo subieron a un carro”, expuso.

Y añadió: “Los señores de convivencia me dijeron que me calmara que ya me iban a entregar a mi hijo y todo ha sido una mentira. Ahora me dicen que lo tienen en Puente Aranda”.