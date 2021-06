El hecho se registró en medio del noticiero de la mañana de Caracol Televisión. Secretario de salud de Bogotá hizo quedar mal a reportero de noticiero.

El reportero le preguntó al secretario de salud de Bogotá, Alejandro Gómez, sobre la implementación de la vacunación 24 horas. El reportero estaba informando sobre la opción de la vacunación 24 horas y al preguntarle sobre esto al secretario este lo hizo quedar mal.

Gómez le aclaró al reportero que no, que la vacunación 24 horas realmente ha sido una de las últimas opciones para la Secretaría en el avance del proceso de inmunización.

El funcionario comentó que la posibilidad de habilitar durante 24 horas el proceso de vacunación será una de las últimas alternativas que tome la entidad de salud.

Lo que sí es cierto, es que varios ciudadanos han reclamado una vacunación 24 horas habilitada. Algunos reclaman que han habido muchas demoras en los proceso de vacunación de las personas que llegan a los puntos.

“Por qué razón no adelantan una logística de vacunación 24 horas. Es tonto ver que la gente llega a las 3, 4, 5 a.m. a un puesto de vacunación para que salgan con su dosis aplicada 8, 9 y hasta 10 horas después. No vamos ni 10% de la población con segundas dosis. Mal, llaves”, comentó un usuario por medio de Twitter.

"Por qué razón no adelantan una logística de vacunación 24 horas. Es tonto ver que la gente llega a las 3, 4, 5 a.m. a un puesto de vacunación para que salgan con su dosis aplicada 8, 9 y hasta 10 horas después. No vamos ni 10% de la población con segundas dosis. Mal, llaves", comentó un usuario por medio de Twitter.

Además, las personas han llegado a comparar y reclamar por le hecho de que haya propuestas de Bogotá despierta 24 horas y no un proceso de vacunación de 24 horas.

“Pregunta suelta: ¿así como hay Bogotá despierta 24 horas para el comercio, no lo puede haber para extensión horaria para la vacunación?”, comentó otro usuario.

"Pregunta suelta: ¿así como hay Bogotá despierta 24 horas para el comercio, no lo puede haber para extensión horaria para la vacunación?", comentó otro usuario.

Así va la vacunación en Bogotá

El distrito declara avanzar diariamente en la aplicación de la inmunización para las personas que ya están priorizadas en las etapas.

La más reciente abierta es la población entre los 45 y 49 años, quienes podrán asistir sin cita previa a los puntos habilitados de vacunación.

Recuerde que si usted hace parte de las personas entre este rango de edad puede asistir con su documento de identidad y atendiendo la medida de pico y cédula.

Por ejemplo, para hoy lunes 21 de junio, estarán habilitados los ciudadanos con cédulas terminadas en 4, 5 y 6.

Los puntos habilitados los dicta la Secretaría de Salud en al siguiente información.

¡Avanza la vacunación contra el covid-19 en Bogotá! Si tienes entre 45 y 49 años, ten presente el 𝐩𝐢𝐜𝐨 𝐲 𝐜𝐞́𝐝𝐮𝐥𝐚. Hoy, documento terminado en 4-5 y 6.



Personas con 50 o más años y aquellas priorizadas en Mi Vacuna pueden asistir sin pico y cédula.



Puntos habilitados:

La ciudad ya llega a las tres millones de dosis aplicadas en el marco de este proceso de vacunación. “Este es un esfuerzo extraordinario de muchas personas: IPS vacunadoras, EPS, y a la buena disposición de la ciudadanía”, comentó el secretario de salud, Alejandro Gómez.

Recuerde, que si usted prefiere agendar una cita para la vacunación en centros comerciales de la ciudad, puede hacer el proceso de agendamiento por medio de la página web https://www.vacunacionbogota.com/#/

El balance con corte al 20 de junio, indica que en la ciudad se han aplicado un total de 2’958.400

