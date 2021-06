¡Es mejor no celebrar sino hasta el final! ¿Por confiado? Atleta perdió triatlón a centímetros de la meta

Un deportista celebró antes de tiempo durante la dura y complicada carrera triatlón y se perdió la oportunidad de ganarlo. Acción que no solo le costó el triunfo, sino que también le ha valido ciento de burlas en las redes sociales.

Mateo Bustos, el protagonista de esta noticia, corría el V Triatlón de España, logrando dominar la última parte de la carrera. Ya se sentía ganador y a pocos centímetros de meta decidió celebrar.

El joven frenó, dio un puño al aire y hasta hizo un pequeño brinco. Maniobra que aunque no gastó más de 10 segundos haciéndola, le hizo perder todo su esfuerzo.

Pues Germán Cister aprovechó esa pequeña celebración para pasar por un lado y declararse campeón del Triatlón.

“No lo vi llegar, estaba seguro de que llegaba, por eso hice el festejo. No me imaginaba que acabaría así. Le puede pasar a cualquiera. Incluso le felicité. Me lo tomo como una anécdota y con humor para compartir con amigos”, dijo Bustos en una entrevista posterior consignada por el periodista deportivo Dani Meroño.

La enseñanza es no celebrar si no realmente hasta llegar el final.

