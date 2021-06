¡Y las cifras siguen subiendo! ¡Alarmante! Mujer fue atacada a botellazos y patadas por su expareja

Liceth Xiomara Roja, de 29 años de edad, fue víctima de una brutal agresión en el barrio Pablo Neruda del municipio de Sibaté en Cundinamarca.

Fue tanto la agresión que, al despertar en un hospital de Soacha, la mujer no logró recordar mucho, pues quedó inconsciente.

Además de esto, indicó que fue su expareja sentimental quien la atacó a golpes y hasta le hirió con una botella.

Lo anterior fue conocido gracias a un video grabado por una cámara de seguridad de una vivienda. Esta logró captar los hechos y al agresor, por lo que ha sido una pieza clave.

El terrorífico hecho inició cuando Xiomara se dirigía hacia su casa y tan solo faltando unas calles fue abordada por su expareja sentimental. Cabe mencionar que, la mujer tiene una gran disputa por la custodia y cuotas de alimentación de su hija de 4 años de edad.

“Él se me acercó y me dijo que para donde iba. Yo le respondí que para la casa. Voltee la cara y no supe más de mí”, dijo la mujer.

La chica narra que su expareja sentimental le “dio un botellazo en la cabeza, me dejó inconsciente. Caí al piso, se me tiró encima, me dio golpes. Con una mano me daba puños en la cara y con la otra con la botella despicada me iba cortando”, así lo informó Blu Radio.

Es importante mencionar que, varios residentes del sector lograron evidenciar lo ocurrido, pero el hombre señalado de la agresión logró huir del lugar.

Posterior al aterrador hecho, la comunidad del barrio Pablo Neruda dio aviso a las autoridades. Liceth Xiomara, ante la gravedad de las lesiones, fue trasladada por los uniformados al Hospital Gaitán Yanguas.

“Yo me desperté como a las 2:00 de la mañana en urgencias, en el hospital de Soacha, Cundinamarca, con seis puntos en la frente, tres en la nariz, la nariz fracturada, golpes en la cabeza, tres costillas sumidas y una hemorragia interna en el ojo izquierdo”, dijo la mujer.

La chica ya interpuso la denuncia pertinente ante la Fiscalía contra su expareja sentimental. “El señor está por aquí en el barrio como si no hubiese hecho nada. Mi preocupación es muy grande, es miedo con una persona así, así de peligrosa. Tengo medida de protección, pero tú sabes la justicia no es que sea muy efectiva. Está aquí en mí mismo barrio, lo tienen en la casa de los papás, como si nada hubiera pasado”, aseguró Xiomara.

La víctima pide que su expareja sea judicializado por intento de feminicidio y se proteja su integridad. Pues indica que siente bastante temor por amenazas que ha sufrido en el pasado.

BLU Radio conoció que en contra de este hombre ya hay un proceso en curso en la Fiscalía y este miércoles se encuentra citado por los investigadores que llevan el caso.

Xiomara hoy tiene una incapacidad de 18 días luego de ser sometida a análisis por parte de Medicina Legal.

