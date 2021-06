La nueva directiva del Ministerio de Educación hizo el anuncio. Profesores que no dicten clases presenciales no recibirán salario.

La directiva 05 dada a conocer este viernes por el Ministerio de Educación anunció la vuelta total a la presencialidad en colegios del país. El anuncio del Ministerio dicta cómo se hará el regreso a clases presenciales a partir del mes de julio.

La medida dicta que todo el personal de docentes, directivos docentes, personal administrativo y de apoyo logístico debe retornar de manera completa a la atención presencial de los estudiantes.

Además, enfatizó en que todo el personal que trabaje en el sector educativo deberá volver a la trabajar presencialmente una vez finalizadas las vacaciones de mitad de año. Esta decisión incluye a las personas que presentan comorbilidades e incluso a quienes decidieron no vacunarse por decisión propia.

Adicionalmente, se definen otros aspectos asociados a las condiciones de bioseguridad. Todo con el objetivo de que los estudiantes puedan continuar el proceso educativo durante el segundo semestre del año escolar 2021.

Profesores que no dicten clases presenciales no recibirán salario

El Ministerio argumentó que esta vuelta a la presencialidad se alinea con todos los protocolos de bioseguridad necesarios para brindar tranquilidad a la comunidad educativa.

En este sentido, el Ministerio también dictó que en caso de no asistir, el personal tendrá el riesgo de no ser remunerado. Esto implicaría “no recibir el salario por los días no laborados de manera presencial sin justificación alguna, e incurrir en faltas disciplinarias por no cumplir con las finalidades de su cargo y el cumplimiento de sus deberes”, según dijo.

Con esto, las respectivas secretarías de educación están en la obligación de hacer procesos de verificación. Esto para proceder al pago de los salarios exclusivamente a los docentes que hayan prestado de manera efectiva y oportuna el servicio de manera presencial.

Además, la directa establece que todos los colegios, públicos y privados, están en la obligación de ofrecer la presencialidad tras terminar las vacaciones de mitad de año. Las excepciones aplicarán en casos como los de colegios que no puedan garantizar la distancia mínima de un metro en los salones.

En este caso, no se permitirá que ningún colegio opere de manera remota o virtual.