Esperanza y optimismo con la reactivación económica en Medellín

Desde el pasado martes 8 de junio se realizó la apertura completa de la ciudad, los comerciantes y empresarios de inmediato notaron la diferencia.

El plan de reactivación

Alejandro Arias, secretario de Desarrollo Económico de Medellín, en diálogo con PUBLIMETRO explicó que durante la primera semana de la reactivación económica de la ciudad lo primero con lo que se han tenido que enfrentar es al miedo a la incertidumbre.

“Cuando hay miedo e incertidumbre no hay inversión, no hay confianza y la gente no consume. El plan de reactivación tiene dos componentes muy importantes en el primero incluye una recomposición social en el que incluimos 1 billón de pesos pasa los jóvenes y que sea sostenible en el tiempo no solo con una reapertura de sectores sino estimulando la inversión, el consumo y el turismo en la ciudad”, dijo el secretario.

La primera semana

El sector de entretenimiento y turismo fue uno de los más afectados por los toques de queda y la ley seca. Sin embargo, durante esta reapertura han logrado dinamizar sus ventas de una manera importante. “Sabemos que hay sectores de la ciudad que están facturando el 95% de lo que facturaban antes de la pandemia. Es una aceleración importante. Además, en el puente se logró una ocupación hotelera del 60%”, dijo el secretario.

Por su parte, Juanita Cobollo, directora de la Corporación Provenza, sector de restaurantes y bares en el sur de Medellín, dijo que “la reapertura ha sido muy beneficiosa. Pasamos de estar con ese 4×3 que no vendíamos nada como un 5 a un 10%, a pasar a vender hasta un 85%. Estamos muy contentos. Se está viendo una buena reactivación y seguimos trabajando con todos los protocolos de bioseguridad para dar un buen servicio”.

Las cifras

3000 establecimientos entre bares y restaurantes volvieron a abrir sus puertas sin restricciones en Antioquia, según Asobares Antioquia.

15.000 empleos directos se recuperaron con la reactivación en el departamento.

La frase

