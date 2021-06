Paciente murió esperando que le ubicaran un lugar de atención en Urgencias. El caso se registró en el Hospital Internacional de Colombia.

Según reveló Blu Radio, un hombre de 40 años murió mientras el personal médico del Hospital intentaba encontrar un sitio para ubicarlo dentro de urgencias.

La crítica situación

La emisora reveló que la unidad de Urgencias del Hospital Internacional de Colombia está colapsada por el gran número de pacientes con convid-19.

El caso del paciente que murió dejó en evidencia la crítica situación que se viven en los centros médicos de Santander, que no tienen capacidad instalada para poder atender a ninguna persona.

El hombre que falleció llegó al hospital con saturación de oxígeno de 40 y en muy grave estado de salud. Así lo informó a la emisora el médico Víctor Raúl Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia.

“Llegó un paciente con un poco más de 40 años con 40 de saturación y no había una toma de oxígeno, no había donde acostarlo, mientras se entró y se empezó a mirar como hacíamos para atenderlo, murió. Pero, es que no hay condiciones para seguir atendiendo pacientes”, Señaló Castillo.

Según se conoció, en el Hospital Internacional de Colombia la ocupación es del 100% desde hace dos meses.

“Estamos copados totalmente, no hay una opción de colocar a un paciente más, no hay camas de cuidados intensivos, estamos 100% áreas de COVID, de tal forma que por física incapacidad no podemos recibir”, agregó el médico.

Por el momento, la disponibilidad de atención depende directamente de que un paciente se recupere o fallezca, por esa razón decidieron cerrar las puertas.

“En la medida en que un paciente fallezca abrimos un cupo, pero ya no podemos tener las puertas abiertas por física incapacidad de colocarle a un paciente suministro de oxigeno y mucho menos para tenerlo en las condiciones mínimas para salir adelante, este fue el hallazgo gravísimo”, afirmó Castillo.

Santander tiene una ocupación de camas UCI del 99%, al igual que el área metropolitana de Bucaramanga.

