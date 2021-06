¡El hecho es material de investigación! ¡Impresionante! El duro relato de un policía durante los bloqueos de Cali

La Policía Metropolitana de Cali denunció que fue secuestrado en el punto de bloqueo de Puerto Rellena aseguró que fue agredido por supuestos encapuchados.

Las agresiones anteriores fueron físicas como verbales.

Los hechos se presentaron cuando el uniformado se encontraba realizando unas diligencias en el lugar. Según lo que indicó, personas llegaron al lugar ya con el conocimiento de que hacía parte de la institución de la Policía, así lo informó la FM.

“Más o menos 50 encapuchados, quienes me intimidan con arma de fuego y cortopunzante. Me sostienen sobre el cuello, ultrajándome, me despojan de mis pertenencias. Portaba conmigo una cadena en oro y la utilizan para ahorcarme”, contó el oficial.

De no ser suficiente la agresión física, el teniente aseguró que los encapuchados le decían que le iba a pasar lo mismo que al patrullero Andrés Rincón: desaparecido, agredido, presuntamente torturado y asesinado en el bloque del sector de Paso del Comercio.

El oficial expresó lo que los encapuchados le expresaron al momento del ataque. “Que yo era un ‘tombo’, un ‘hp’, que me iban a matar, que me iban a picar, que yo supuestamente estaba por ahí haciéndoles inteligencia”.

El coordinador de la Misión de ‘Puerto Resistencia’ aseguró que el personal médico evaluó al teniente y salió ileso del lugar.

“El señor subteniente John Freddy Castro se liberó por parte de la misión médica voluntariado, sobre guardando la integridad física, psicológica de él y de sus familiares. Siendo oficial de la estación de Policía de El Guabal, no se le toma retención de 10 minutos por parte de la ‘primera línea‘”, aseguró el mismo medio de comunicación.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el general Juan León, indicó que el caso fue denunciado ante el Gaula y las autoridades competentes quienes tomarán las determinaciones pertinentes sobre el hecho.

