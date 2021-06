Video: policías participan en una fiesta erótica y ahora son virales en redes

Policías participan en una fiesta erótica y el video se hace viral en redes, en esta fiesta participaron dos mujeres.

En la grabación se puede ver cómo pierden el control y cometen actos obscenos sin medir consecuencia.

Policías participan en fiesta erótica

El escándalo llega desde Argentina donde por accidente se filtró un video a redes sociales que muestra una fiesta erótica. El agravante, es que en ella participa un grupo de policías que se dejaron llevar por el momento.

Los agentes de policía están adscritos a la comisaría de la ciudad Coronel Suárez, se trataría de un suboficial mayor, un sargento y un capitán. También, participa una agente de otra comisaría.

El video muestra a un grupo de policías participando en la fiesta erótica donde hay dos mujeres presentes cometiendo actos obscenos. En él, se puede observar a un hombre que levanta a una de las policías sobre sus brazos y besa sus partes íntimas. Luego, otro hombre sostiene a una mujer en su espalda mientras la primera se levanta la blusa. Se acerca a ella y por un momento parece que se va a caer. Después, se baja de la espalda del hombre y va a abrazarla en señal de amistad.

Por este acto, la Policía argentina decidió suspender a los oficiales y abrieron una investigación formal en asuntos internos. Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense calificó el acto como “impresentable” en una entrevista para Infobae. “Estamos investigando, todavía no se sabe cuándo fue ni tenemos certeza de donde fue. Asuntos internos se encarga del tema. Son impresentables”.

Aunque el video no es actual sino que tiene más de un año, están verificando si este se grabó en una comisaría o en una casa particular. Por lo anterior, el funcionario aclaró que de haberse presentado en una casa, los policías no deberían ser juzgados.

“Asuntos Internos lo que tiene que determinar es si fue una falta de acto de servicio o no. Si fue en la comisaría o en la casa de uno de los que están ahí, si ocurrió durante la pandemia o antes y si la fiesta se hizo en el horario en el que debían estar trabajando. Si nada de eso ocurrió, entonces no deberían ser juzgados”, dijo Berni a Infobae.

Este es el polémico video que es tendencia en redes sociales y muestra la particular celebración de una noche de copas que se convirtió en escándalo.