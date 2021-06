Primera Línea de Bogotá dice que “no obedecemos al Comité del Paro”, así lo manifestó Coco, un integrante.

Por lo anterior, también aprovechó para enviar un mensaje sobre las peticiones al Gobierno Nacional.

“No obedecemos al Comité del Paro”

Coco, integrante de la Primera Línea de Bogotá en el Portal de Las Américas, afirmó que seguirán con los bloqueos en la ciudad. También dijo que ellos coordinan sus manifestaciones con los integrantes de este colectivo en otras zonas del país.

“Como fundamental y primero que todo, le pedimos al gobierno nacional que desmilitarice todas las ciudades del país. También queremos que se respeten y nos respeten los protocolos de Derechos Humanos que nos han sido vulnerados últimamente todos los días”, dice el manifestante.

Añade que le exigen al Gobierno Nacional “la renuncia del señor Molano, el señor ministro de Defensa. También exigimos una reforma al congreso el otro años en las elecciones”.

En entrevista con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el joven insiste en que “El Gobierno está negociando con el comité del paro y no con nosotros que estamos en las calles”.

Primera Línea no desbloquearán

Cuando le preguntan por acciones como las adelantadas en Cali con el levantamiento de los bloqueos en puntos como Puerto Rellena (Puerto Resistencia), dice que no van a levantar los bloqueos. “Levantar los bloqueos por el momento no, lo que se va a hacer es que se va a mostrar disposición y actitud de diálogo frente a la Alcaldía, si ellos se quieren a acercar a dialogar con nosotros. Pero nosotros por el momento no hemos tomado la opción de levantar bloqueos”.

Por el contrario, confirmó que se están comunicando con los voceros de las primeras líneas del país “para seguir con los bloqueos y organizarnos más estratégicamente. “El Gobierno Nacional nos está cogiendo de burla, no nos ha querido escuchar las exigencias, las peticiones”.

Según Coco, “ellos están negociando es con los del Comité del Paro, con Fecode, etc, pero con los que tiene que negociar es con nosotros que estamos afuera peleando en la calle”.

Aseguró que no siguen directrices del Comité del Paro y que están por su cuenta tratando de ser escuchados. “Nosotros nos representamos nosotros solitos, ni Fecode, ni la CUT, ni el Comité del Paro”.

