Se cayó la nominación de Carrasquilla a la presidencia del Banco de Desarrollo de América Latina. El Gobierno decidió retirar la candidatura del exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla para el cargo.

El nuevo candidato por Colombia para aspirar a la presidencia del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), será Sergio Díaz Granados.

Según reveló Blu Radio, el presidente Iván Duque lo postuló para ese cargo desde el pasado 6 de abril, antes de que se generaran las protestas por el proyecto de la Reforma Tributaria.

Sergio Díaz Granados, el nuevo postulado, es exministro de Comercio y actual director ejecutivo del BID por Colombia y Perú. Al parecer Díaz ya cuenta con el apoyo de Ecuador y Perú para presidir la CAF.

La sede principal de la CAF se encuentra en Lima, que fue movida de Caracas, Venezuela; por la situación del país.

Al parecer Alberto Carrasquilla se dedicará a sus negocios particulares.

Las reacciones

Al conocerse la noticia, las redes sociales no dan espera y muchos ciudadanos se han pronunciado sobre Carrasquilla.

“¿Qué embajada le van a dar a Alberto Carrasquilla? En gobierno Duque todo bandido tiene derecho a una. Seguramente será alguna donde haya paraísos fiscales“, escribió Víctor Ovalle en Twitter.

“Se cayó la postulación de Alberto Carrasquilla por Colombia a la presidencia de CAF… No fue que Colombia la quitó chatos, varios paises con dignidad entre ellos Bolívia no estaban de acuerdo y por ende no la apoyarían. 🙂“, escribió Milton Alberto Rojas.

“La presión social del paro hizo eco en el exterior. Se cayó la postulación de Alberto Carrasquilla por Colombia a la presidencia de CAF, Colombia no la quitó, varios países, entre ellos Bolivia le echaron abajo. Y aún hay quienes dicen que el paro no sirvió de nada“, escribió la cuenta Molécula disipada.

La presión social del paro hizo eco en el exterior.

Se cayó la postulación de Alberto Carrasquilla por Colombia a la presidencia de CAF, Colombia no la quitó, varios paises, entre ellos Bolívia le echaron abajo.

