Profesor denuncia que decana decidió no pagar la nómina completa. Los afectados son cerca de 60 profesores de Física de la Universidad de Antioquia.

En diálogo Con PUBLIMETRO, el profesor de Física, Andrés Estrada, indicó que la nomina debía ser cancelada en su totalidad, tal y como ocurrió con los demás profesores de la Facultad.

La denuncia

El pasado 4 de junio cerca de 60 profesores de Física de la Universidad se llevaron la sorpresa de que su salario tenía una disminución cercana al 60%.

El pago de la nómina mensual había llegado incompleto, por lo que acudieron a la secretaría de la facultad para solicitar la información correspondiente.

“El 4 de junio nos dimos cuenta del problema, le escribí al director de Instituto, al vicedecano y a la decana respecto al asunto. No le prestaron mucha atención, así que moví el tema por Facebook“, comentó el profesor.

Dijo que al día siguiente recibió una llamada en la que le dieron una primera explicación. “Me llamó el vicedecano para decirme que era una orden que provenía de la vicerrectoría. Sin embargo, cuando indagué en otros Institutos de la Facultad de Ciencias exactas, de matemáticas, química, biología; a ellos les pagaron completo. Eso quiere decir que a los que nos dejaron de pagar completo fue a los del grupo de Física“, reveló.

En esa llamada el vicedecano se comprometió con los profesores de Física a que el pago en julio les llegaría completo. Sin embargo, Estrada dice que “la decana lo desmintió. Ella dice que no pagó el salario completo porque la Contraloría le exige el reporte de horas y que tiene que estar justificado“.

Sin embargo, Estrada explicó que este reporte de horas es una tabla en excel, en la que se indicaría que no se dieron clases porque los estudiantes están en paro.

“El problema del paro no se les puede endilgar a los profesores. Eso siempre ha estado claro en la universidad porque no es el primer paro que sucede. Además, a los demás profesores de los otros institutos adscritos a la facultad les pregunté si tenían que llenar algún tipo de planilla o no para justificar las horas, dijeron que no”, reveló.

“Respecto a eso le estamos solicitando el director del Instituto para que genere una planillas en las que se puedan reportar esas horas“, dijo el profesor.

Resulta que la decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, @FCENUdeA , toma la decisión de no pagarle el sueldo completo a casi 60 profesores de cátedra adscritos al Instituto de Física, sin avisar. Así, de la nada, el mismo día del pago de nómina nos dimos cuenta. — Andrés Estrada (@anfestra) June 16, 2021

Aunque por ley la decana tiene poder fiscal para determinar los pagos, el profesor se pregunta: ¿Por qué a unos sí se les pagó completo y a otros no?.

PUBLIMETRO consultó con la Universidad de Antioquia al respecto, pero al momento de esta publicación no se recibió la respuesta.

