El político colombiano es el protagonista de un reciente video de los creadores audiovisuales. “Todo es culpa de Petro“: el video animado de Trineo TV que es viral en redes sociales.

Un revuelo ha causado el reciente video de los creadores de la serie animada Vida Pública Show. La más reciente situación ha provocado críticas al Gobierno y los líderes de la oposición. La crisis actual que atraviesa el país ha puesto a diferentes líderes políticos en el foco de atención.

Muchas personas han comentado que el opositor ha sido causante de la crisis y además, que habría orquestado los afectaciones que ha generado el Paro Nacional en el país.

Los creadores de Trineo TV se han vuelto tendencia en las redes sociales debido a un video en el que Petro es el culpable de uno de los personajes de Vida Pública Show.

En el video se muestra cómo el personaje dice, después de leer una revista, que ahora entiende que todo lo malo que ha pasado en su vida es culpa de Petro.

“Por culpa de Petro era que me levantaba tarde a la universidad, por culpa de Petro es que no he podido acabar con la tesis. Por culpa de Petro no he podido ponerme en forma”. Esto narra el personaje a través de todo el video, que dura poco más de un minuto.

La animación retrata a Petro interrumpiendo las actividades del personaje y efectivamente impidiendo que este realice lo que se propone.

Además, los creadores invitaron a la audiencia a inscribir la cédula para votar en las próximas elecciones “para que todo no siga siendo culpa de Petro”.

“Para que todo no siga siendo ‘Culpa de Petro’, inscribe tu cédula y comprométete a salir a votar“, comentaron en el video. Además, promovieron el hashtag que dice #LosJóvenesSíVotan

El video es una clara burla a las personas que quieren culpar al político colombiano de varias situaciones de crisis que atraviesa el país por la coyuntura.

“Ahora entiendo, todo lo malo que ha pasado en mi vida es culpa de Petro y yo pensando que era por mi propia irresponsabilidad Comenta que otras cosas son culpa de ese señor”, dice la descripción del video.

Vea la animación de Trineo TV completa aquí: