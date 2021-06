Luego de que se conociera un video donde James habló de su mal momento con la selección, la periodista se pronunció. El mensaje de Vicky Dávila a James tras ataques.

Dávila recordó los buenos momentos que James le dio a la Selección y todo el país con su juego. James publicó un video en Instagram donde se desahogó por la crisis que atraviesa con la Tricolor. Luego de publicar este video varias personas se fueron en su contra. Por eso Vicky salió a defenderlo.

El mensaje de Vicky Dávila a James tras ataques

Yo a James si lo quiero mucho y le agradezco todas las alegrías que le ha dado a Colombia👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻@jamesdrodriguez qué ingratitud! — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) June 12, 2021

Ante el trino varias personas apoyaron el punto de vista de la directora de Semana Digital. Otros por el contrario discreparon sobre su mensaje.

“Yo a James si lo quiero mucho y le agradezco todas las alegrías que le ha dado a Colombia. ¡Qué ingratitud!”, fue el mensaje que Vicky Dávila le envío a James Rodríguez. A pesar de que no habló directamente del tema se sobreentiende que es una defensa a la ola de comentarios negativos que James ha recibido por sus declaraciones.

En la tarde del 12 de junio James hizo una transmisión junto a Camilo Zúñiga y Teo Gutiérrez. Allí dejaron ver su molestia con algunos exjugadores que ahora trabajan en programas deportivos. Además, habló de su situación con la Tricolor. Dijo que “no comparto la decisión del cuerpo técnico porque me faltaron al respeto”.

James también aprovechó para dejar claro que su estado físico y de salud son buenos. Aseguró que el estaba listo para jugar la Copa América. “Otra cosa es que diga que me diga ‘no cuento contigo porque no me gusta como jugador’, cierro el cu*** y me voy”, comentó.

Ante las declaraciones hechas por el cucuteño, el director técnico de la Selección Colombia no se ha pronunciado al respecto.