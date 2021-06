Le apretaron los pantalones a la multinacional. SIC interpuso millonaria multa a Claro por reportar a un ciudadano ante centrales de riesgo cometiendo un error.

En las últimas horas se conoció que la Superintendencia de Industria y Comercia (SIC) multó a Claro por la suma de $116,1 millones, por reportar a un ciudadano ante centrales de riesgo cometiendo, sin comunicarle previamente al usuario.

Antes del reporte, Claro debía comunicar con alguna fecha de antelación, al usuario moroso que lo iban a reportar por no cumplir con sus obligaciones.

Sumado a esto se evidenció error en varios documentos con los que hicieron el reporte a las centrales de riesgo.

¿Cuáles? No tenían prueba de la existencia de la obligación reportada. Además, no poseían una evidencia de la autorización del ciudadano para reportarlo.

El proceso que inició por la queja del ciudadano que reportaron, quien se vio afectado cuando le rechazaron algunos créditos, pues tenía un reporte del que no sabía.

Pero no solo esto, la identidad del ciudadano había sido a la hora de adquirir la obligación con la que lo reportaron, así lo detalló la SIC.

“El ciudadano alegó que su identidad había sido suplantada porque nunca suscribió contrato alguno con Comcel S.A.”, explicó la Superindustria.

Con la Resolución 29913 de 2021 se sancionó por dicha suma de dinero a Claro. Además, le ordenaron a la empresa no volver a cometer este tipo de errores. Hasta no tener la debida seguridad de la deuda, documentación, no deberán hacer el posterior reporte.

“La Superintendencia de Industria y Comercio reitera que no se puede reportar información sobre la cual no exista certeza sobre su veracidad, pues esto no solo afecta el buen nombre de las personas, sino que induce a error a los usuarios de la información y al público en general”, concluyó la entidad.

El reporte negativo del hombre a centrales de riesgo, lo deberán ser retirar

