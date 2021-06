Joven que aparece en la lista de desaparecidos en las protestas no entiende el por qué. Expresó su preocupación al estar incluido dentro del listado.

“La verdad esto es un tema complejo y algo que me tiene muy preocupado”, le dijo el joven a Blu Radio.

En la lista de desaparecidos

El joven de 24 años es oriundo de Pitalito, Huila, y resultó reportado como uno de los desaparecidos en medio de las protestas. Sin embargo, le aseguró a la emisora porque no sabe por qué hace parte de las 91 personas que está buscando la Fiscalía.

Se trata de Luis Felipe Palacio Ortiz, quien, de acuerdo con el informe entregado por la Fiscalía, integra la lista de las personas desaparecidas en el paro nacional.

Esa lista fue entregada por organizaciones de derechos humanos. Pero, Luis Felipe se enteró de que hacía parte de esa lista y aseguró que él se encuentra bien.

“Yo estaba en mi casa cuando me llama una amiga, pues muy preocupada porque al ver mi foto y al ver no solamente mi foto sino también mi nombre implicado ahí en los desaparecidos del día 28 pues a mí me dejaron anonadado por la noticia”, le dijo a la emisora.

Luis Felipe, de 24 años, figura como desaparecido en Antioquia, pero reside en Pitalito, un municipio ubicado al sur del Huila y a más de 760 kilómetros de distancia de la capital antioqueña.

La supuesta desaparición

“Supuestamente la desaparición está Antioquía, primero que todo yo nunca he vivido en Antioquía yo resido en Pitalito, Huila, si he participado anteriormente en marchas, pero directamente en estas marchas de estos días del paro no”, afirmó.

Además, fue enfático al decir que ningún familiar ni amigo o ni ningún conocido lo había reportado como desaparecido. “La verdad esto es un tema complejo y algo que me tiene muy preocupado”, aseguró.

Palacio Ortiz indicó que una vez conoció esta situación se comunicó con la Fiscalía General de La Nación. Dijo que no solo quiere que sea retirado de ese listado, sino que se investigue por qué apareció.

“Ya directamente me comuniqué con la Fiscalía, ya tomó el reporte y tiene los datos de qué hay problemas con esa supuesta desaparición porque repito no me encuentro desaparecido y estamos a la espera a ver que responde”, puntualizó.

Además, dijo que en el listado aparece es la foto que él tiene publicada en su perfil de Facebook y todas sus redes sociales.

