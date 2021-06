“Los alcaldes no somos el aparato armado del Estado” Jorge Iván Ospina

“Los alcaldes no somos el aparato armado del Estado”, estas fueron las explosivas declaraciones del Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.

Por lo anterior, recordó que la asistencia militar en situación del paro es competencia del Presidente de la República.

Ospina se desmarca del Gobierno Nacional

Una explosivas declaraciones del mandatario caleño confirma la fractura en las relaciones entre el distrito y el Gobierno Nacional. El alcalde respondió a quienes le adjudican la militarización de la ciudad en el marco del Paro Nacional con una frase contundente. “Los alcaldes no somos el aparato armado del Estado y no tienen como competencia ni procesos de inteligencia ni de investigación”.

Este es otro más de los muchos roces que ha tenido el burgomaestre con la presidencia por el tratamiento que se le está dando a la protesta social. Primero por los corredores humanitarios con el ministro de Defensa, Diego Molano; luego por el decreto 0304 con el ministro de Justicia Wilson Ruiz; ahora, por la responsabilidad en la militarización de la ciudad.

El alcalde de Cali puso sobre la mesa el Artículo 189 de la Carta Magna, en su parágrafo 4, donde señala que el Presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. “Es el jefe del orden público y es quien está orientado a restablecerlo. Por eso cuando el mandatario de los colombianos hace referencia al decreto de asistencia militar, los alcaldes no nos oponemos porque entendemos que se debe cumplir un rigor constitucional”, dijo Ospina.

No es una facultad de alcaldes

El mandatario entiende que hay un esfuerzo interinstitucional para recuperar el orden en la ciudad, pero recordó que esta no es una facultad de los alcaldes. Dijo que “Los mandatarios locales no tienen una facultad con la fuerza militar y en ese sentido no podemos asumir esa competencia”.

En cuanto a los hechos de violencia y disturbios en la ciudad, dijo que “de haber sabido que las manifestaciones iban a estar infiltradas por grupos ilegales y al margen de la ley, se debería haber dicho en los consejos de seguridad previos a la convocatoria del paro del 28 de abril, pero ello nunca formó parte de una información que pueda proveer el Estado Nacional en sus organismos de inteligencia al alcalde”.

Añadió que “si me hubieran dicho que el paro del 28 era un evento infiltrado, de fuego, habría tomado decisiones distintas; aunque sí ubiqué en consejo de seguridad del 26 de abril que era improcedente la realización de la jornada de manifestación, debido a los picos de la pandemia que se tenían”.

Ospina no terminó su intervención sin antes adjudicarle la responsabilidad al Estado por las declaraciones sobre infiltrados en las manifestaciones. “Hasta ahora no tenemos información escrita, documental o verbal donde se nos diga: estos señores infiltraron la manifestación, tengan cuidado. Por tanto, considero que el Estado colombiano debe responder”.